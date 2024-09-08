Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы
Сегодня, 8 сентября, праздник - православные украинцы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечает рождение Девы Марии, дочери праведных Иоакима с Анной, долго молящихся о ребенке и обещавших посвятить его Богу. Когда их желание исполнилось, они назвали дочь Марией, как повелел им Ангел Божий.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы был установлен в IV веке благодаря княгине Ольге, которая построила храм в честь рождения Матери Божьей. Этот праздник означает начало важного события для спасения человечества и является радостным днем, когда Бог даровал миру личность, ставшую символом веры и молитвы для многих людей.
Богородица прославляет Бога за Его мудрость и милосердие, даже через собственные страдания.
Рождество Богородицы, Доменико Гирландайо (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 8 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить и ссориться
- Обижать близких, ругаться
- Надевать порванную или грязную одежду
- Сметать на пол остатки еды
- Делить хлеб с незнакомцами
- Купать детей - может быть опасно.
Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Церковь же советует посвятить день молитвам к Богу и Деве Марии.
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром иней на траве - погода будет плохой
- Много паутины на деревьях - к теплой погоде
- Птицы летят близко к земле - к похолоданию
- Много шелухи на луке - зима будет морозной
- Восход или закат красный - будет дождь с ветром.
По традиции, сегодня бездетные женщины молятся Деве Марии о помощи. В храмах проводят службы, после которых верующие преподносят милостыню нищим.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины отмечают: Иван, Георгий, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день грамотности
- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине
- День города Днепр
- День памяти жертв фашизма
- Международный день солидарности журналистов
- Всемирный день физиотерапии
- День извинений
- День посиделок на кухне.
Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.
Также узнайте тексты трех сильнейших молитв на Благовещение Пресвятой Богородицы.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.