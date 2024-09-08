Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечает рождение Девы Марии, дочери праведных Иоакима с Анной, долго молящихся о ребенке и обещавших посвятить его Богу. Когда их желание исполнилось, они назвали дочь Марией, как повелел им Ангел Божий.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы был установлен в IV веке благодаря княгине Ольге, которая построила храм в честь рождения Матери Божьей. Этот праздник означает начало важного события для спасения человечества и является радостным днем, когда Бог даровал миру личность, ставшую символом веры и молитвы для многих людей.

Богородица прославляет Бога за Его мудрость и милосердие, даже через собственные страдания.

Рождество Богородицы, Доменико Гирландайо (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 8 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Обижать близких, ругаться

Надевать порванную или грязную одежду

Сметать на пол остатки еды

Делить хлеб с незнакомцами

Купать детей - может быть опасно.

Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Церковь же советует посвятить день молитвам к Богу и Деве Марии.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром иней на траве - погода будет плохой

Много паутины на деревьях - к теплой погоде

Птицы летят близко к земле - к похолоданию

Много шелухи на луке - зима будет морозной

Восход или закат красный - будет дождь с ветром.

По традиции, сегодня бездетные женщины молятся Деве Марии о помощи. В храмах проводят службы, после которых верующие преподносят милостыню нищим.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины отмечают: Иван, Георгий, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: