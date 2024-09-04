Різдво Пресвятої Богородиці 2024: що не можна робити, аби не накликати горе

Різдво Пресвятої Богородиці - важливе церковне свято, яке присвячене народженню Матері Ісуса Христа. Це подія символізує початок порятунку людства та має глибоке значення у християнській традиції.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити у цей день, аби не накликати горе.
У 2024 році українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці за новим стилем - 21 вересня (8 вересня за старим). Це велике свято на честь народження Діви Марії, Матері Божої, яка була обрана Господом для виконання особливої місії - народження Ісуса і порятунку людства.
Різдво Богородиці - це одне з головних церковних свят, яке відзначає народження Матері Ісуса Христа та має стародавні релігійні корені. Ще до народження Діви Марії пророки передбачали цю подію і згадували у священних текстах.
Марія народилася в сім'ї праведних Йоакима й Анни, які довго молилися про дітей. Нарешті ангел сповістив їм, що скоро в них народиться донька, яка буде особливою і стане Матір'ю Спасителя.
Подружжя обіцяло присвятити свою дочку Господу, тому коли Марії виповнилося три роки, її відвели до Єрусалимського храму.
На Різдво Пресвятої Богородиці існують певні заборони, яких слід дотримуватись. Не варто робити наступне
Жінкам не рекомендується сваритися зі свекрухою, адже це може надовго зіпсувати відносини. Окрім цього, після свята вже не рекомендується копати картоплю.
Хоча великі свята асоціюються з радощами, а не з сумом, відвідування кладовища церквою не забороняється.
Це свято вважається одним із найважливіших днів у церковному календарі, коли віряни з усього світу вшановують Матір Божу та моляться за її заступництво.
Ось кілька важливих речей, які варто зробити цього дня:
Присвятіть цей день душевному миру та спілкуванню з близькими, адже Різдво Пресвятої Богородиці - це не лише час для молитви, але й можливість проявити турботу та любов до рідних.
Раніше ми розказували про Воздвиження Хреста Господнього - головні заборони і традиції великого свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Духовна велич Львова", Вікіпедія.