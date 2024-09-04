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Рождество Пресвятой Богородицы 2024: что нельзя делать, чтобы не навлечь горе

Когда праздник Рождество Богородицы 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Рождество Пресвятой Богородицы - важный церковный праздник, посвященный рождению Матери Иисуса Христа. Это событие символизирует начало спасения человечества и имеет глубокое значение в христианской традиции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь горе.

Дата праздника

В 2024 году украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы по новому стилю – 21 сентября (8 сентября по старому). Это великий праздник в честь рождения Девы Марии, Матери Божьей, избранной Господом для выполнения особой миссии - рождения Иисуса и спасения человечества.

История праздника

Рождество Богородицы - это один из главных церковных праздников, который отмечает рождение Матери Иисуса Христа и имеет древние религиозные корни. Еще до рождения Девы Марии пророки предсказывали это событие и упоминали в священных текстах.

Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны, долго молившихся о детях. Наконец ангел возвестил им, что скоро у них родится дочь, которая будет особенной и станет Матерью Спасителя.

Супруги обещали посвятить свою дочь Господу, поэтому когда Марии исполнилось три года, ее отвели в храм Иерусалимский.

Что нельзя делать

На Рождество Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые следует соблюдать. Не стоит делать следующее

  • Работать: в день праздника следует отдыхать от любой работы и домашних обязанностей.
  • Ссориться: следует избегать конфликтов и ссор с близкими.
  • Отказывать в помощи: если кто просит помощи, не следует отказывать, ведь это может вернуться к вам.
  • Работать: не следует заниматься домашними делами, такими как уборка, стирка, мытье полов или рукоделие.
  • Брать в руки иглу или ножницы: женщинам запрещено шить, вязать и вышивать.

Женщинам не рекомендуется ссориться со свекровью, ведь это может надолго испортить отношения. Кроме этого, после праздника уже не рекомендуется копать картошку.

Хотя большие праздники ассоциируются с радостями, а не с грустью, посещение кладбища церковью не возбраняется.

Что нужно делать на Рождество Богородицы

Этот праздник считается одним из важнейших дней в церковном календаре, когда верующие со всего мира чтят Матерь Божью и молятся о ее покровительстве.

Вот несколько важных вещей, которые следует сделать в этот день:

  • Зайти в храм. Посетите церковь на службу, зажгите свечу и помолитесь. Если возможности пойти в церковь нет, то можно помолиться дома.
  • Молиться о помощи. Люди обращаются к Богородице, прося ее наставить на истинный путь, принести мир и согласие в семью, помочь бездетным парам получить детей и облегчить роды беременным женщинам.
  • Помощь матерям. В этот день особенно уважают матерей, стараясь всячески им помочь и проявить заботу.
  • Собираться всей семьей. Традиционно празднуют семейную трапезу, собираясь всей семьей за столом.
  • Совершать добрые дела. Подавайте милостыню или помогайте нуждающимся. Считается, что добро, совершенное с искренними намерениями, вернется счастьем в ваш дом.

Посвятите этот день душевному миру и общению с близкими, ведь Рождество Пресвятой Богородицы - это не только время для молитвы, но возможность проявить заботу и любовь к родным.

Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.

Также узнайте, какие три сильнейшие молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы - тексты.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовное величие Львова", Википедия.

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