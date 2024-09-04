Рождество Пресвятой Богородицы 2024: что нельзя делать, чтобы не навлечь горе
Рождество Пресвятой Богородицы - важный церковный праздник, посвященный рождению Матери Иисуса Христа. Это событие символизирует начало спасения человечества и имеет глубокое значение в христианской традиции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь горе.
Дата праздника
В 2024 году украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы по новому стилю – 21 сентября (8 сентября по старому). Это великий праздник в честь рождения Девы Марии, Матери Божьей, избранной Господом для выполнения особой миссии - рождения Иисуса и спасения человечества.
История праздника
Рождество Богородицы - это один из главных церковных праздников, который отмечает рождение Матери Иисуса Христа и имеет древние религиозные корни. Еще до рождения Девы Марии пророки предсказывали это событие и упоминали в священных текстах.
Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны, долго молившихся о детях. Наконец ангел возвестил им, что скоро у них родится дочь, которая будет особенной и станет Матерью Спасителя.
Супруги обещали посвятить свою дочь Господу, поэтому когда Марии исполнилось три года, ее отвели в храм Иерусалимский.
Что нельзя делать
На Рождество Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые следует соблюдать. Не стоит делать следующее
- Работать: в день праздника следует отдыхать от любой работы и домашних обязанностей.
- Ссориться: следует избегать конфликтов и ссор с близкими.
- Отказывать в помощи: если кто просит помощи, не следует отказывать, ведь это может вернуться к вам.
- Работать: не следует заниматься домашними делами, такими как уборка, стирка, мытье полов или рукоделие.
- Брать в руки иглу или ножницы: женщинам запрещено шить, вязать и вышивать.
Женщинам не рекомендуется ссориться со свекровью, ведь это может надолго испортить отношения. Кроме этого, после праздника уже не рекомендуется копать картошку.
Хотя большие праздники ассоциируются с радостями, а не с грустью, посещение кладбища церковью не возбраняется.
Что нужно делать на Рождество Богородицы
Этот праздник считается одним из важнейших дней в церковном календаре, когда верующие со всего мира чтят Матерь Божью и молятся о ее покровительстве.
Вот несколько важных вещей, которые следует сделать в этот день:
- Зайти в храм. Посетите церковь на службу, зажгите свечу и помолитесь. Если возможности пойти в церковь нет, то можно помолиться дома.
- Молиться о помощи. Люди обращаются к Богородице, прося ее наставить на истинный путь, принести мир и согласие в семью, помочь бездетным парам получить детей и облегчить роды беременным женщинам.
- Помощь матерям. В этот день особенно уважают матерей, стараясь всячески им помочь и проявить заботу.
- Собираться всей семьей. Традиционно празднуют семейную трапезу, собираясь всей семьей за столом.
- Совершать добрые дела. Подавайте милостыню или помогайте нуждающимся. Считается, что добро, совершенное с искренними намерениями, вернется счастьем в ваш дом.
Посвятите этот день душевному миру и общению с близкими, ведь Рождество Пресвятой Богородицы - это не только время для молитвы, но возможность проявить заботу и любовь к родным.
Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.
Также узнайте, какие три сильнейшие молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы - тексты.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовное величие Львова", Википедия.