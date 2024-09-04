Рождество Пресвятой Богородицы 2024: что нельзя делать, чтобы не навлечь горе

Рождество Пресвятой Богородицы - важный церковный праздник, посвященный рождению Матери Иисуса Христа. Это событие символизирует начало спасения человечества и имеет глубокое значение в христианской традиции.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь горе.

Дата праздника

В 2024 году украинцы будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы по новому стилю – 21 сентября (8 сентября по старому). Это великий праздник в честь рождения Девы Марии, Матери Божьей, избранной Господом для выполнения особой миссии - рождения Иисуса и спасения человечества.

История праздника

Рождество Богородицы - это один из главных церковных праздников, который отмечает рождение Матери Иисуса Христа и имеет древние религиозные корни. Еще до рождения Девы Марии пророки предсказывали это событие и упоминали в священных текстах.

Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны, долго молившихся о детях. Наконец ангел возвестил им, что скоро у них родится дочь, которая будет особенной и станет Матерью Спасителя.

Супруги обещали посвятить свою дочь Господу, поэтому когда Марии исполнилось три года, ее отвели в храм Иерусалимский.

Что нельзя делать

На Рождество Пресвятой Богородицы существуют определенные запреты, которые следует соблюдать. Не стоит делать следующее

Работать: в день праздника следует отдыхать от любой работы и домашних обязанностей.

в день праздника следует отдыхать от любой работы и домашних обязанностей. Ссориться: следует избегать конфликтов и ссор с близкими.

следует избегать конфликтов и ссор с близкими. Отказывать в помощи: если кто просит помощи, не следует отказывать, ведь это может вернуться к вам.

если кто просит помощи, не следует отказывать, ведь это может вернуться к вам. Работать: не следует заниматься домашними делами, такими как уборка, стирка, мытье полов или рукоделие.

не следует заниматься домашними делами, такими как уборка, стирка, мытье полов или рукоделие. Брать в руки иглу или ножницы: женщинам запрещено шить, вязать и вышивать.

Женщинам не рекомендуется ссориться со свекровью, ведь это может надолго испортить отношения. Кроме этого, после праздника уже не рекомендуется копать картошку.

Хотя большие праздники ассоциируются с радостями, а не с грустью, посещение кладбища церковью не возбраняется.

Что нужно делать на Рождество Богородицы

Этот праздник считается одним из важнейших дней в церковном календаре, когда верующие со всего мира чтят Матерь Божью и молятся о ее покровительстве.

Вот несколько важных вещей, которые следует сделать в этот день:

Зайти в храм. Посетите церковь на службу, зажгите свечу и помолитесь. Если возможности пойти в церковь нет, то можно помолиться дома.

Молиться о помощи. Люди обращаются к Богородице, прося ее наставить на истинный путь, принести мир и согласие в семью, помочь бездетным парам получить детей и облегчить роды беременным женщинам.

Люди обращаются к Богородице, прося ее наставить на истинный путь, принести мир и согласие в семью, помочь бездетным парам получить детей и облегчить роды беременным женщинам. Помощь матерям. В этот день особенно уважают матерей, стараясь всячески им помочь и проявить заботу.

В этот день особенно уважают матерей, стараясь всячески им помочь и проявить заботу. Собираться всей семьей. Традиционно празднуют семейную трапезу, собираясь всей семьей за столом.

Традиционно празднуют семейную трапезу, собираясь всей семьей за столом. Совершать добрые дела. Подавайте милостыню или помогайте нуждающимся. Считается, что добро, совершенное с искренними намерениями, вернется счастьем в ваш дом.

Посвятите этот день душевному миру и общению с близкими, ведь Рождество Пресвятой Богородицы - это не только время для молитвы, но возможность проявить заботу и любовь к родным.