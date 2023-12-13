Смачні пончики з вишнями на Різдво: простий покроковий рецепт

Різдвяні пампухи є не тільки символом смачної їжі, але й важливою частиною традицій під час новорічних свят. Для їхньої начинки можна взяти не тільки консервовані вишні, а й інші ягоди на будь-який смак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Кулінарочка".
Для опари заздалегідь підготуйте такі інгредієнти:
Щоб замішати тісто, необхідні:
Для начинки знадобляться такі продукти:
До теплого молока потрібно додати цукор, сухі дріжджі та перемішати. Далі додайте борошно та знову перемішати. Опара має бути як густа сметана. Накрийте плівкою та залишіть на 30 хвилин у теплому місці.
Яйце збийте з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Влийте олію та перемішайте. Опару додайте до яйця та перемішайте вінчиком.
Висипайте борошно для тіста в декілька етапів. Тісто покладіть у миску, змащену олією, накрийте плівкою та залишіть на 1,5-2 години.
Розкачайте в пласт тісто завтовшки до 1 сантиметра. Виріжте кружальця склянкою та викладіть начинку, посипану цукром. Скріпіть пампухи та округліть.
Смажити потрібно в добре розігрітій олії 7-10 хвилин. Готові пампухи прикрасьте пудрою.
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