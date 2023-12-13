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Вкусные пончики с вишнями на Рождество: простой пошаговый рецепт

Как приготовить вкусные пончики на новогодние праздники (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Рождественские пончики являются не только символом вкусной еды, но и важной частью традиций во время новогодних праздников. Для их начинки можно взять не только консервированные вишни, но и другие ягоды на любой вкус.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Кулінарочка".

Список ингредиентов

Для опары заранее подготовьте следующие ингредиенты:

  • молоко - 250 мл
  • сахар - 1 ч.л
  • дрожжи сухие - 7 г
  • мука - 4 ст.л

Чтобы замешать тесто, необходимо:

  • яйца куриные - 1 шт.
  • сахар ванильный - 10 г
  • мука - 450 г
  • сахар - 60 г
  • масло - 40 мл
  • соль - 5 г

Для начинки понадобятся следующие продукты:

  • консервированная вишня - 400 г
  • сахар - 5 ст.л

Легкий способ приготовления

К теплому молоку следует добавить сахар, сухие дрожжи и перемешать. Затем добавьте муку и снова перемешать. Опара должна быть как густая сметана. Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.

Яйцо взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Влейте масло и перемешайте. Опару добавьте к яйцу и перемешайте венчиком.

Высыпайте муку для теста в несколько этапов. Тесто положите в миску, смазанную растительным маслом, накройте пленкой и оставьте на 1,5-2 часа.

Раскатайте в пласт тесто толщиной до 1 сантиметра. Вырежьте кружки стаканом и выложите начинку, посыпанную сахаром. Скрепите пончики и округлите.

Жарить нужно в хорошо разогретом масле 7-10 минут. Готовые пончики украсьте пудрой.

Как приготовить вкусные пончики (скриншот)

 

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