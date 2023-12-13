Вкусные пончики с вишнями на Рождество: простой пошаговый рецепт

Список ингредиентов

Для опары заранее подготовьте следующие ингредиенты:

молоко - 250 мл

сахар - 1 ч.л

дрожжи сухие - 7 г

мука - 4 ст.л

Чтобы замешать тесто, необходимо:

яйца куриные - 1 шт.

сахар ванильный - 10 г

мука - 450 г

сахар - 60 г

масло - 40 мл

соль - 5 г

Для начинки понадобятся следующие продукты:

консервированная вишня - 400 г

сахар - 5 ст.л

Легкий способ приготовления

К теплому молоку следует добавить сахар, сухие дрожжи и перемешать. Затем добавьте муку и снова перемешать. Опара должна быть как густая сметана. Накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.

Яйцо взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Влейте масло и перемешайте. Опару добавьте к яйцу и перемешайте венчиком.

Высыпайте муку для теста в несколько этапов. Тесто положите в миску, смазанную растительным маслом, накройте пленкой и оставьте на 1,5-2 часа.

Раскатайте в пласт тесто толщиной до 1 сантиметра. Вырежьте кружки стаканом и выложите начинку, посыпанную сахаром. Скрепите пончики и округлите.

Жарить нужно в хорошо разогретом масле 7-10 минут. Готовые пончики украсьте пудрой.

Как приготовить вкусные пончики (скриншот)