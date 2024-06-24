Різдво Іоанна Предтечі 2024: прикмети і заборони 24 червня

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Раніше в Україні Різдво Івана Хрестителя святкували 7 липня. Після переходу на новий календар, свято перенесли на 24 червня.

Цей день присвячений великому пророку Івану Хрестителю, також відомому як Предтеча (тобто попередник Ісуса Христа).

Фрагмент скульптури Іоана Хрестителя (фото:Вікіпедія)

Іван народився у літньої пари, яка отримала пророцтво про його появу від архангела Гавриїла. Згідно з церковними переказами, мати з сином втекли до пустелі, рятуючись від гніву царя Ірода, який наказав убити всіх немовлят.

Саме в пустелі Іван провів перші 30 років свого життя, а згодом почав проповідувати, розповідаючи про пришестя Спасителя людства і закликаючи до хрещення.

Навіть після хрещення самого Ісуса Христа, Іван продовжував свою проповідницьку діяльність. За це правитель Ірод Антипа наказав схопити його і стратити. За бажанням його дружини, голову Івана Хрестителя принесли їй в подарунок.

Архангел Гавриїл з'являється Захарії (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 24 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Займатися важкою фізичною роботою та прибирання

Лаятися та сваритися

Вживати алкогольні напої

Давати або брати гроші в борг

Підіймати гроші з землі.

У пам'ять Іоанна Хрестителя та його мученицької смерті, сьогодні заборонено різати ножем будь-що кругле (наприклад, хліб або овочі).

Церква святого Івана Хрестителя у Єрусалимі (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Роса з ранку - до гарного врожаю

Сильний запах трави - до дощу

Іде дощ - чекайте на великий врожай зернових

Багато зірок на небі - восени буде стільки ж грибів.

Іван Хреститель проповідує на берегах Йордану (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Богдан, Олександр, Костянтин, Лука, Андрій, Ян, Фаїна, Марія.

Знак гороскопа людей, які народилися сьогодні - Рак.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: