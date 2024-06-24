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Різдво Іоанна Предтечі 2024: прикмети і заборони 24 червня

Що можна і що не можна робити на Різдво Іоанна Предтечі (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 24 червня, свято - православні українці святкують Різдво Іоанна Предтечі за новим церковним календарем. У народі цей день називають Івана Купала.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Раніше в Україні Різдво Івана Хрестителя святкували 7 липня. Після переходу на новий календар, свято перенесли на 24 червня.

Цей день присвячений великому пророку Івану Хрестителю, також відомому як Предтеча (тобто попередник Ісуса Христа).

Фрагмент скульптури Іоана Хрестителя (фото:Вікіпедія)

Іван народився у літньої пари, яка отримала пророцтво про його появу від архангела Гавриїла. Згідно з церковними переказами, мати з сином втекли до пустелі, рятуючись від гніву царя Ірода, який наказав убити всіх немовлят.

Саме в пустелі Іван провів перші 30 років свого життя, а згодом почав проповідувати, розповідаючи про пришестя Спасителя людства і закликаючи до хрещення.

Навіть після хрещення самого Ісуса Христа, Іван продовжував свою проповідницьку діяльність. За це правитель Ірод Антипа наказав схопити його і стратити. За бажанням його дружини, голову Івана Хрестителя принесли їй в подарунок. 

Архангел Гавриїл з'являється Захарії (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 24 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Займатися важкою фізичною роботою та прибирання
  • Лаятися та сваритися
  • Вживати алкогольні напої
  • Давати або брати гроші в борг
  • Підіймати гроші з землі.

У пам'ять Іоанна Хрестителя та його мученицької смерті, сьогодні заборонено різати ножем будь-що кругле (наприклад, хліб або овочі).

Церква святого Івана Хрестителя у Єрусалимі (фото: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Роса з ранку - до гарного врожаю
  • Сильний запах трави - до дощу
  • Іде дощ - чекайте на великий врожай зернових
  • Багато зірок на небі - восени буде стільки ж грибів.

Іван Хреститель проповідує на берегах Йордану (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Богдан, Олександр, Костянтин, Лука, Андрій, Ян, Фаїна, Марія.

Знак гороскопа людей, які народилися сьогодні - Рак.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день феї 
  • Міжнародний день амброзії 
  • Свято почуттів.

Раніше ми повідомляли, коли святкуватимемо Івана Купала 2024, а також розповідали про головні забобони і традиції цього дня.

Окрім цього, раніше ми вже писали про те, коли свято Петра і Павла за новим церковним календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.

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