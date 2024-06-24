Рождество Иоанна Предтечи 2024 года: приметы и запреты 24 июня

Сегодня, 24 июня, праздник - православные украинцы празднуют Рождество Иоанна Предтечи по новому церковному календарю. В народе этот день называется Ивана Купала.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Ранее в Украине Рождество Иоанна Крестителя праздновали 7 июля. После перехода на новый календарь праздник перенесли на 24 июня.
Этот день посвящен великому пророку Иоанну Крестителю, также известному как Предтеча (т.е. предшественник Иисуса Христа).
Фрагмент скульптуры Иоанна Крестителя (фото:Википедия)
Иоанн родился у пожилой пары, получившей пророчество о его появлении от архангела Гавриила. Согласно церковным преданиям, мать с сыном убежали в пустыню, спасаясь от гнева царя Ирода, приказавшего убить всех младенцев.
Именно в пустыне Иоанн провел первые 30 лет своей жизни, а затем начал проповедовать, рассказывая о пришествии Спасителя человечества и призывая к крещению.
Даже после крещения самого Иисуса Христа Иоанн продолжал свою проповедническую деятельность. За это правитель Ирод Антипа приказал схватить его и казнить. По желанию его супруги, голову Иоанна Крестителя принесли ей в подарок.
Архангел Гавриил появляется Захарии (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В память Иоанна Крестителя и его мученической смерти, сегодня запрещено резать ножом что-либо круглое (например, хлеб или овощи).
Церковь святого Иоанна Крестителя в Иерусалиме (фото: Википедия)
Иоанн Креститель проповедует на берегах Иордана (изображение: Википедия)
Сегодня именины празднуют: Иван, Богдан, Александр, Константин, Лука, Андрей, Ян, Фаина, Мария.
Знак гороскопа людей, родившихся сегодня - Рак.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы сообщали, когда будем праздновать Ивана Купала 2024 года, а также рассказывали о главных предрассудках и традициях этого дня.
Кроме этого, мы уже писали о том, когда праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.