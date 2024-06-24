RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рождество Иоанна Предтечи 2024 года: приметы и запреты 24 июня

Что можно и что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 24 июня, праздник - православные украинцы празднуют Рождество Иоанна Предтечи по новому церковному календарю. В народе этот день называется Ивана Купала.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Ранее в Украине Рождество Иоанна Крестителя праздновали 7 июля. После перехода на новый календарь праздник перенесли на 24 июня.

Этот день посвящен великому пророку Иоанну Крестителю, также известному как Предтеча (т.е. предшественник Иисуса Христа).

Фрагмент скульптуры Иоанна Крестителя (фото:Википедия)

Иоанн родился у пожилой пары, получившей пророчество о его появлении от архангела Гавриила. Согласно церковным преданиям, мать с сыном убежали в пустыню, спасаясь от гнева царя Ирода, приказавшего убить всех младенцев.

Именно в пустыне Иоанн провел первые 30 лет своей жизни, а затем начал проповедовать, рассказывая о пришествии Спасителя человечества и призывая к крещению.

Даже после крещения самого Иисуса Христа Иоанн продолжал свою проповедническую деятельность. За это правитель Ирод Антипа приказал схватить его и казнить. По желанию его супруги, голову Иоанна Крестителя принесли ей в подарок. 

Архангел Гавриил появляется Захарии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 24 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Заниматься тяжелой физической работой и уборкой
  • Ругаться и ссориться
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Давать или брать деньги взаймы
  • Поднимать деньги с земли.

В память Иоанна Крестителя и его мученической смерти, сегодня запрещено резать ножом что-либо круглое (например, хлеб или овощи).

Церковь святого Иоанна Крестителя в Иерусалиме (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

  • Роса с утра - к хорошему урожаю
  • Сильный запах травы - к дождю
  • Идет дождь - ожидайте большого урожая зерновых
  • Много звезд на небе - осенью будет столько же грибов.

Иоанн Креститель проповедует на берегах Иордана (изображение: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Богдан, Александр, Константин, Лука, Андрей, Ян, Фаина, Мария.

Знак гороскопа людей, родившихся сегодня - Рак.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день феи
  • Международный день амброзии
  • Праздник чувств.

Ранее мы сообщали, когда будем праздновать Ивана Купала 2024 года, а также рассказывали о главных предрассудках и традициях этого дня.

Кроме этого, мы уже писали о том, когда праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь