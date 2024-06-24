Різдво Іоанна Предтечі 2024: прикмети і заборони 24 червня
Сьогодні, 24 червня, свято - православні українці святкують Різдво Іоанна Предтечі за новим церковним календарем. У народі цей день називають Івана Купала.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Раніше в Україні Різдво Івана Хрестителя святкували 7 липня. Після переходу на новий календар, свято перенесли на 24 червня.
Цей день присвячений великому пророку Івану Хрестителю, також відомому як Предтеча (тобто попередник Ісуса Христа).
Фрагмент скульптури Іоана Хрестителя (фото:Вікіпедія)
Іван народився у літньої пари, яка отримала пророцтво про його появу від архангела Гавриїла. Згідно з церковними переказами, мати з сином втекли до пустелі, рятуючись від гніву царя Ірода, який наказав убити всіх немовлят.
Саме в пустелі Іван провів перші 30 років свого життя, а згодом почав проповідувати, розповідаючи про пришестя Спасителя людства і закликаючи до хрещення.
Навіть після хрещення самого Ісуса Христа, Іван продовжував свою проповідницьку діяльність. За це правитель Ірод Антипа наказав схопити його і стратити. За бажанням його дружини, голову Івана Хрестителя принесли їй в подарунок.
Архангел Гавриїл з'являється Захарії (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 24 червня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Займатися важкою фізичною роботою та прибирання
- Лаятися та сваритися
- Вживати алкогольні напої
- Давати або брати гроші в борг
- Підіймати гроші з землі.
У пам'ять Іоанна Хрестителя та його мученицької смерті, сьогодні заборонено різати ножем будь-що кругле (наприклад, хліб або овочі).
Церква святого Івана Хрестителя у Єрусалимі (фото: Вікіпедія)
Народні прикмети і традиції цього дня
- Роса з ранку - до гарного врожаю
- Сильний запах трави - до дощу
- Іде дощ - чекайте на великий врожай зернових
- Багато зірок на небі - восени буде стільки ж грибів.
Іван Хреститель проповідує на берегах Йордану (зображення: Вікіпедія)
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван, Богдан, Олександр, Костянтин, Лука, Андрій, Ян, Фаїна, Марія.
Знак гороскопа людей, які народилися сьогодні - Рак.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день феї
- Міжнародний день амброзії
- Свято почуттів.
Раніше ми повідомляли, коли святкуватимемо Івана Купала 2024, а також розповідали про головні забобони і традиції цього дня.
Окрім цього, раніше ми вже писали про те, коли свято Петра і Павла за новим церковним календарем.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.