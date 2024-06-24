Рождество Иоанна Предтечи 2024 года: приметы и запреты 24 июня

Сегодня, 24 июня, праздник - православные украинцы празднуют Рождество Иоанна Предтечи по новому церковному календарю. В народе этот день называется Ивана Купала.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Ранее в Украине Рождество Иоанна Крестителя праздновали 7 июля. После перехода на новый календарь праздник перенесли на 24 июня.

Этот день посвящен великому пророку Иоанну Крестителю, также известному как Предтеча (т.е. предшественник Иисуса Христа).

Фрагмент скульптуры Иоанна Крестителя (фото:Википедия)

Иоанн родился у пожилой пары, получившей пророчество о его появлении от архангела Гавриила. Согласно церковным преданиям, мать с сыном убежали в пустыню, спасаясь от гнева царя Ирода, приказавшего убить всех младенцев.

Именно в пустыне Иоанн провел первые 30 лет своей жизни, а затем начал проповедовать, рассказывая о пришествии Спасителя человечества и призывая к крещению.

Даже после крещения самого Иисуса Христа Иоанн продолжал свою проповедническую деятельность. За это правитель Ирод Антипа приказал схватить его и казнить. По желанию его супруги, голову Иоанна Крестителя принесли ей в подарок.

Архангел Гавриил появляется Захарии (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 24 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Заниматься тяжелой физической работой и уборкой

Ругаться и ссориться

Употреблять алкогольные напитки

Давать или брать деньги взаймы

Поднимать деньги с земли.

В память Иоанна Крестителя и его мученической смерти, сегодня запрещено резать ножом что-либо круглое (например, хлеб или овощи).

Церковь святого Иоанна Крестителя в Иерусалиме (фото: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Роса с утра - к хорошему урожаю

Сильный запах травы - к дождю

Идет дождь - ожидайте большого урожая зерновых

Много звезд на небе - осенью будет столько же грибов.

Иоанн Креститель проповедует на берегах Иордана (изображение: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Иван, Богдан, Александр, Константин, Лука, Андрей, Ян, Фаина, Мария.

Знак гороскопа людей, родившихся сегодня - Рак.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: