Різдво Христове 6 січня: що обов'язково має бути на столі у Святвечір

Традиції на Різдво

Напередодні Різдва на вечерю збирається вся родина за одним столом. За традицією цього вечора на столі має стояти 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів.

Трапеза починається після сходження першої зірки. Запізнюватися на вечерю всім членам сім'ї не можна. М'ясні страви можна буде вживати лише наступного дня.

12 страв на Різдво

Кутя. Це каша з цілісних зерен пшениці з маком, медом та горіхами. Іноді для куті використовують ячмінь, пшоно і навіть рис. У кашу додають також сухофрукти та цукор. Кутя є головною стравою на всі різдвяні свята, її ставлять на стіл у батьківську суботу, готують для поминок.

Пісний борщ. Іноді замість борщу на Різдво готують капусняк. Традиційна різдвяна перша страва символізує кров дітей, яку пролив цар Ірод. Часто до столу у Святвечір подають ще й грибну юшку.

Пісні голубці. У різних областях України у голубці роблять різну начинку - рис з овочами, рис з морквою та цибулею, гречку з овочами, гречку з грибами, суміш гречки та тертої картоплі.

Хліб. Часто на стіл на Різдво ставлять домашню паляницю, з часником і горохом. Горох символізує багатство, а часник проганяє геть нечисту силу.

Гарнір. Зазвичай для гарніру беруть тушковану картоплю з цибулею та морквою.

Соління. Гриби, квашена капуста, огірки, помідори.

Пісні салати. Це можуть бути салати з овочів, салати з квашеною капустою чи вінегрет.

Гриби. Тушковані, запечені в духовці або у вигляді грибної підливи до гарніру, голубців або вареників. А ще можна використати мариновані гриби.

Риба. До пісного столу можна подавати рибу, тому вона на святковому столі повинна бути обов'язково - фарширована, заливна, запечена, у вигляді салату або консервована.

Пампушки. Начинкою може бути капуста, горох, картопля чи зелень.

Вареники. Вони можуть бути з картоплею, капустою та навіть горохом. У Святвечір їх подають із найпростішою засмажкою.

Узвар. Це спеціальний компот із сухофруктів, до якого додають мед чи цукор. Його варять заздалегідь, дають настоятися 5-6 годин та подають до столу холодним.