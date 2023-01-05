Рождество Христово 6 января: что обязательно должно быть на столе в Святвечер

Традиции на Рождество

В канун Рождества на ужин собирается вся семья за одним столом. По традиции в этот вечер на столе должно стоять 12 постных блюд, которые символизируют 12 апостолов.

Трапеза начинается после восхождения первой звезды. Опаздывать к ужину всем членам семьи нельзя. Мясные блюда можно будет употреблять только на следующий день.

12 блюд на Рождество

Кутья. Это каша из цельных зерен пшеницы с маком, медом и орехами. Иногда для кутьи используют ячмень, пшено и даже рис. В кашу добавляют также сухофрукты и сахар. Кутья является главным блюдом на все рождественские праздники, ее ставят на стол в Родительскую субботу, готовят для поминок.

Постный борщ. Иногда вместо борща на Рождество готовят капустняк. Традиционное рождественское первое блюдо символизирует кровь детей, которую пролил царь Ирод. Часто к столу в Святвечер подают еще и грибную юшку.

Постные голубцы. В разных областях Украины в голубцы делают разную начинку - рис с овощами, рис с морковью и луком, гречку с овощами, гречку с грибами, смесь гречки и тертого картофеля.

Хлеб. Часто на стол в Рождество ставят домашнюю паляницу, с чесноком и горохом. Горох символизирует богатство, а чеснок прогоняет прочь нечистую силу.

Гарнир. Обычно для гарнира берут тушеный картофель с луком и морковью.

Соленья. Грибы, квашеная капуста, огурцы, помидоры.

Постные салаты. Это могут быть салаты из овощей, салаты с квашеной капустой или винегрет.

Грибы. Тушеные, запеченные в духовке или же в виде грибной подливы к гарниру, голубцам или вареникам. А еще можно использовать маринованные грибы.

Рыба. К постному столу разрешено подавать рыбу, поэтому она на праздничном столе должна быть обязательно - фаршированная, заливная, запеченная, в виде салата или консервированная.

Пампушки. Начинкой может быть капуста, горох, картофель или зелень.

Вареники. Они могут быть с картофелем, капустой и даже горохом. В Святвечер их подают с самой простой зажаркой.

Узвар. Это специальный компот из сухофруктов, в который добавляют мед или сахар. Его варят заранее, дают настояться 5-6 часов и подают к столу холодным.