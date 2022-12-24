Різдво Христове 2022: сильні молитви про здоров'я та благополуччя

У Різдвяну ніч можна просити про найпотаємніше і всі бажання обов’язково здійсниться. Однак, для цього необхідно прочитати Різдвяні молитви у ніч на 25 грудня або 7 січня.

Отче наш

Ця молитва є універсальною, з нею можна звертатися до Господа в будь-якій ситуації, з проханням про допомогу або з подякою.

Отче наш, що є на небесах!

Нехай святиться Ім'я Твоє.

Хай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

І прости нам провини наші,

як і ми прощаємо винуватцям нашим.

І не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава

навіки. Амінь.

Молитва на Різдво на багатство та гроші

Господи Ісусе Христе, Боже наш, який зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безневинної і Пречистої Діви Марії незречено родитися! Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас, подвигом посту предочиститися, досягнути великого свята Твого Різдва і в радості духовній з ангелами оспівувати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике Своє милосердя і безмірну милість до недугів наших, втішаєш нас нині не тільки поживою духовною, а й трапезою святковою. Тому молимо Тебе, простягуючого щедру руку Твою, покриваючого все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святкові харчі, вірним людям Твоїм приготовані, нехай будуть вони куштувати їх із подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість. Щоб усі ми, всілякий достаток маючи, будемо робити благі справи, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас, разом із Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь

Загальна молитва

Пробач нас, Господи, на землі живих,

що не знають років майбутніх, вибач за нашу недосконалість!

За нашу земну суєту, за те, що часом не знаємо, що творимо.

Пробач нас усіх і помилуй! Зрозумій і спрямуй на шлях істини!

Дай нам Віри, Надії, Любові! Дай нам Світла, Добра і Радості!

Господи! Яке прекрасне життя на Землі!

Ти наш Бог і Творець. Ти один маєш право судити нас за наші діяння.

Так спрямуй усі сили Свої Небесні проти Зла на Землі!

А ми, діти Твої, очищаючись душею перед лицем Твоїм,

житимемо і творитимемо добро на Землі!

Давайте жити у світлі та добрі, щоб на нашій квітучій Землі ніколи не закінчувалося життя!

Щоб було більше щасливих та радісних облич, а в очах лише сльози радості!

Щоб, продовжуючи Життя, бачити у дітях своє продовження,

пишатися своїми розумними, добрими та здоровими дітьми,

виховувати у них почуття любові, ніжності та подяки до рідних, близьких, до своєї Землі.

Це і є сенс життя - жити для тих, хто любить Тебе, Господи,

і творити Добро в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Різдвяна молитва про здоров’я