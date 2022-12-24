Рождество Христово 2022: сильные молитвы о здоровье и благополучии

В Рождественскую ночь можно просить о самом сокровенном и все желания обязательно сбудется. Однако для этого необходимо прочесть Рождественские молитвы в ночь на 25 декабря или 7 января.

Отче наш

Эта молитва универсальна, с ней можно обращаться к Господу в любой ситуации, с просьбой о помощи или с благодарностью.

Отче наш, иже еси на небесех!

Да святится имя Твоє.

Да придет Царствие Твоє,

да будет воля Твоя

яко на небе, так и на земли.

Хлеб наш насущный дай нам днесь.

И остави нам долги наша

якоже и мы оставляем должникам нашим.

И не введи нас во искушение,

но избавь нас от лукаваго.

Яко Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь.

Рождественская молитва на богатство и деньги

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Который изволил спасение нашего ради на земле во плоти явиться и от Невинной и Пречистой Девы Марии неизреченно родиться! Спасибо Тебе, ибо Ты сподобил нас, подвигом поста предочиститься, достичь великого праздника Твоего Рождества и в радости духовной с ангелами воспевать Тебя, с пастырями славословить, с волхвами поклоняться. Спасибо Тебе, что из-за великого Своего милосердия и безмерной милости к недугам нашим, утешаешь нас ныне не только пищей духовной, но и праздничной трапезой. Посему молим Тебя, протягивающего щедрую руку Твою, покрывающего все живое благом Твоим, давая всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничную пищу, верным людям Твоим приготовленные, да будут они вкушать их с благодарением за здоровье, в подкрепление сил телесных , в радость. Чтобы все мы, всякое богатство имея, будем делать благие дела, и от полноты благодарного сердца славить Тебя, кто кормит и утешает нас, вместе с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Общая молитва

Прости нас, Боже, на земле живых, что не знают лет будущих, извини за наше несовершенство! За нашу земную суету, за то, что порой не знаем, что творим. Прости нас всех и помилуй! Пойми и направь на путь истины! Дай нам Веры, Надежды, Любви! Дай нам Света, Добра и Радости! Боже! Как прекрасна жизнь на Земле! Ты наш Бог и Творец. Ты один вправе судить нас за наши деяния. Так направь все силы Свои Небесные против Зла на Земле! А мы, дети Твои, очищаясь душою пред лицем Твоим, будем жить и творить добро на Земле! Давайте жить в свете и добре, чтобы на нашей процветающей Земле никогда не кончалась жизнь! Чтобы было больше счастливых и ликующих лиц, а в глазах только слезы радости! Чтобы, продолжая Жизнь, видеть в детях свое продолжение, гордиться своими умными, добрыми и здоровыми детьми, воспитывать у них чувство любви, нежности и благодарности к родным, близким, к своей Земле. Это и есть смысл жизни – жить для тех, кто любит Тебя, Боже, и творить Добро во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Рождественская молитва о здоровье