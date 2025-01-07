Різдво 7 січня: красиві привітання у віршах, прозі і листівках

7 січня православні українці відзначають Різдво Христове за юліанським календарем. У цей день заведено збиратися з найближчими, ділитися радістю та вітати один одного.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало добірку гарних привітань у віршах і прозі, а також святкових листівок, які можна відправити рідним, друзям і колегам у Viber, Telegram, Facebook та СМС.

Привітання з Різдвом у прозі

З Різдвом! Нехай це свято принесе у ваш дім тепло, радість та злагоду.

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Христос народився! Бажаю світлих думок, щирих посмішок та незабутніх моментів.

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З Різдвом Христовим! Нехай магія цього свята наповнить ваше серце вірою та надією.

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Вітаю з Різдвом! Бажаю вам здоров'я, щастя та благополуччя на весь рік.

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Зі світлим Різдвом! Нехай у вашому житті завжди буде місце для дива.

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З Різдвом Христовим! Нехай ангел-охоронець оберігає вас та вашу родину.

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Христос народився! Славімо Його! Бажаю вам добра та любові. Нехай це свято принесе вам багато позитивних емоцій.

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Вітаю з Різдвом! Бажаю міцного здоров'я, достатку та процвітання.

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Зі світлим святом! Нехай Різдво принесе вам нові надії та можливості.

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З Різдвом! Бажаю вам щасливих святкових днів у колі близьких людей.

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Хай Різдво подарує вам віру в добро та світле майбутнє. Зі святом!

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Вітаю з Різдвом! Бажаю вам натхнення, творчості та нових звершень. Нехай у вашому домі завжди буде тепло та затишно.

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З Різдвом! Нехай це свято стане початком нового щасливого етапу у вашому житті.

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Вітаю з Різдвом! Бажаю вам незабутніх вражень від життя та радісних спогадів. Нехай Господь благословить вас та вашу родину.

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З Різдвом Христовим! Нехай це свято принесе вам мир та спокій. Бажаю вам тепла, світла та добра у вашому домі.

Привітання з Різдвом у віршах

Хай Різдво у вашу хату

Принесе добра багато!

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З Різдвом Христовим, з днем чудовим!

Хай радість буде в вашім домі!

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З Різдвом вітаю,

Від душі бажаю:

Здоров'я, миру

Й злагоди в родину!

***

У цей святковий, світлий час,

Хай радість буде повсякчас!

Христос народився! Славімо його!

***

З Різдвом вітаю щиро,

Добра, любові, злагоди і миру!

***

У цей Різдвяний, добрий час,

Вітаю від душі я вас!

Хай ангел вас охороняє,

І від біди оберігає.

***

З Різдвом вітаю, зичу вам добра,

Щоб доля щедрою була.

Зі святом!

***

Хай радість Різдва осяє ваш дім,

Добром і теплом наповниться він.

Хай ангели співи до вас принесуть,

І мрії чудові у дійсність ввійдуть.

***

З Різдвом!

Любові, грошей, щастя,

Й хай у житті усе вам вдасться!

***

З Різдвом Христовим! Миру й тепла,

Щоб в хаті панувала доброта.

Привітання з Різдвом у листівках

Листівки з Різдвом (зображення: forkids.org.ua)

Листівки з Різдвом (зображення: DayToday)

Нагадаємо, що до 2023 року більшість православних та греко-католиків в Україні святкували Різдво 7 січня. Однак згодом ПЦУ та УГКЦ офіційно перейшли на новоюліанський календар для нерухомих свят, що означає святкування Різдва 25 грудня. Проте, окремим громадам дозволено залишатися на старому стилі, тому деякі віряни продовжують святкувати Різдво 7 січня.

Зазначимо, що Різдво 7 січня відзначають православні, які дотримуються юліанського календаря. До них належать:

Російська православна церква (РПЦ)

Сербська православна церква

Грузинська апостольська автокефальна православна церква

Єрусалимська православна церква

Українська православна церква (в єдності з Московським патріархатом)

Афонські монастирі

Також 7 січня Різдво святкують деякі інші православні церкви та віряни в окремих країнах, де сильні традиції юліанського календаря.