Різдво 25 грудня: найважливіші заборони, традиції і прикмети свята

25 грудня Україна відзначає Різдво Христове - одне з найбільших церковних свят в християнстві. В цей день вшановували Діву Марію та святкували народження сина Божого - Ісуса Христа.
Про те, що можна і не можна робити на Різдво, а кого сьогодні треба привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Оскільки Різдво було надзвичайно важливим святом, в цей день намагалися вдягати нове вбрання. Іноді одяг спеціально шили напередодні свят.
Зі Святвечора в церквах відбувається богослужіння, зокрема Всенічне бдіння. Вранці розпочинається літургія - тож на початку дня пращури йшли до церкви.
Після служби родина сідала за святковий стіл, попередньо ще раз помолившись. З початком Різдва закінчувався пилипівський піст, тому стіл був багатий на різноманітні м'ясні страви.
На Різдво відвідували родичів та близьких, вітаючи їх з народженням Христа. Поширене вітання на Різдво - "Христос народився!", на яке відповідали "Славімо його!". Крім цього, поширеним явищем на Різдвяні свята був ляльковий, а потім і живий вертеп - це дійство могло тривати близько тижня.
Але найвідомішою традицією Різдва Христового були колядки. Залежно від регіону, колядники могли почати співати одразу після трапези Святвечора, або ж в перший день Різдва.
Колядники на Різдво (фото: wikipedia.org, користувач Павло Подобєд)
В тих місцевостях, де відстань між селами була невеликою, колядники співали біля вікон. До хат заходили лиш там, до поселення були віддаленими один від одного.
Колядники носили з собою зірку на палиці, яка символізувала Вифлеємську зорю. Спершу колядники просили дозволу заколядувати, а потім обирали колядку, доречну за тематикою до власників оселі - могли оспівувати біблійні сюжети, бажати щасливої долі дівчині або розігрувати сценки.
Щоб колядки були більш влучними, імена в тексті замінювали на імена господарів хати. Іноді колядування тривалий ледь не тиждень.
Різдво полягало в проведенні свята з родиною, а також злагоді та спокої - відповідно до вірувань пращурів, таким буде наступний рік. Тому на Різдво не можна:
Оскільки вважалося, що у Святвечір в гості до живих приходять духи померлих, кутю та інші страви, залишені для неживих на ніч на столі, категорично не можна їсти.
Також важливо віддячити колядникам, наприклад смаколиками - тоді їхні побажання збудуться і рік буде вдалим.
За новим стилем, 25 грудня іменини у людей з такими іменами: Агрипіна, Августина, Василь, Микола, Анфіса, Григорій, Дмитро, Марія, Костянтин, Олександр, Леонід, Михайло, Юхим.
Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначає Олександр.
Нещодавно ми писали про те, де подивитися Різдвяні богослужіння онлайн.
Читайте також, як виникла традиція колядувати на Різдво.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Вікіпедія, книга Олекси Воропая "Звичаї нашого народу".