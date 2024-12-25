Різдво 25 грудня: найважливіші заборони, традиції і прикмети свята

Традиції Різдва

Оскільки Різдво було надзвичайно важливим святом, в цей день намагалися вдягати нове вбрання. Іноді одяг спеціально шили напередодні свят.

Зі Святвечора в церквах відбувається богослужіння, зокрема Всенічне бдіння. Вранці розпочинається літургія - тож на початку дня пращури йшли до церкви.

Після служби родина сідала за святковий стіл, попередньо ще раз помолившись. З початком Різдва закінчувався пилипівський піст, тому стіл був багатий на різноманітні м'ясні страви.

На Різдво відвідували родичів та близьких, вітаючи їх з народженням Христа. Поширене вітання на Різдво - "Христос народився!", на яке відповідали "Славімо його!". Крім цього, поширеним явищем на Різдвяні свята був ляльковий, а потім і живий вертеп - це дійство могло тривати близько тижня.

Але найвідомішою традицією Різдва Христового були колядки. Залежно від регіону, колядники могли почати співати одразу після трапези Святвечора, або ж в перший день Різдва.

Колядники на Різдво (фото: wikipedia.org, користувач Павло Подобєд)

В тих місцевостях, де відстань між селами була невеликою, колядники співали біля вікон. До хат заходили лиш там, до поселення були віддаленими один від одного.

Колядники носили з собою зірку на палиці, яка символізувала Вифлеємську зорю. Спершу колядники просили дозволу заколядувати, а потім обирали колядку, доречну за тематикою до власників оселі - могли оспівувати біблійні сюжети, бажати щасливої долі дівчині або розігрувати сценки.

Щоб колядки були більш влучними, імена в тексті замінювали на імена господарів хати. Іноді колядування тривалий ледь не тиждень.

Головні прикмети на Різдво

Якщо на Різдво йде сніг - буде хороший врожай озимини

Сьогодні снігу нема - на Великдень будуть морози

25 грудня завірюха - буде багато меду та хороший врожай пшениці

Погода сьогодні сонячна - в наступному році буде рясні ягідний та грибний сезони

На Різдво багато бурульок під дахами - буде гарний врожай ячменю

Який день Різдва, такий і на Петра

Що сьогодні категорично не можна робити

Різдво полягало в проведенні свята з родиною, а також злагоді та спокої - відповідно до вірувань пращурів, таким буде наступний рік. Тому на Різдво не можна:

робити хатні справи

вишивати, шити, в'язати або займатися іншим рукоділлям

сідати за святковий стіл у старому, в брудному або темному одязі

виносити сміття

лаятися, лихословити чи злитися

Оскільки вважалося, що у Святвечір в гості до живих приходять духи померлих, кутю та інші страви, залишені для неживих на ніч на столі, категорично не можна їсти.

Також важливо віддячити колядникам, наприклад смаколиками - тоді їхні побажання збудуться і рік буде вдалим.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 25 грудня іменини у людей з такими іменами: Агрипіна, Августина, Василь, Микола, Анфіса, Григорій, Дмитро, Марія, Костянтин, Олександр, Леонід, Михайло, Юхим.

Також за старим стилем сьогодні день ангела відзначає Олександр.