Рождество 25 декабря: самые важные запреты, традиции и приметы праздника

25 декабря Украина отмечает Рождество Христово - один из крупнейших церковных праздников в христианстве. В этот день чествовали Деву Марию и праздновали рождение сына Божьего - Иисуса Христа.
О том, что можно и нельзя делать на Рождество, а кого сегодня надо поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Поскольку Рождество было чрезвычайно важным праздником, в этот день старались надевать новые наряды. Иногда одежду специально шили накануне праздников.
Со Святвечера в церквях происходит богослужение, в частности Всенощное бдение. С утра начинается литургия - поэтому в начале дня предки шли в церковь.
После службы семья садилась за праздничный стол, предварительно еще раз помолившись. С началом Рождества заканчивался Филипповский пост, поэтому стол был богат на разнообразные мясные блюда.
На Рождество посещали родственников и близких, поздравляя их с рождением Христа. Распространенное приветствие на Рождество - "Христос народився!", на которое отвечали "Славімо його!". Кроме этого, распространенным явлением на Рождественские праздники был кукольный, а затем и живой вертеп - это действо могло длиться около недели.
Но самой известной традицией Рождества Христова были колядки. В зависимости от региона, колядники могли начать петь сразу после трапезы Святвечера, или же в первый день Рождества.
Колядники на Рождество (фото: wikipedia.org, пользователь Павло Подобєд)
В тех местностях, где расстояние между селами было небольшим, колядники пели у окон. В дома заходили только там, где поселения были отдаленными друг от друга.
Колядники носили с собой звезду на палке, которая символизировала Вифлеемскую звезду. Сначала колядники просили разрешения заколядовать, а потом выбирали колядку, уместную по тематике к владельцам дома - могли воспевать библейские сюжеты, желать счастливой судьбы девушке или разыгрывать сценки.
Чтобы колядки были более точными, имена в тексте заменяли на имена хозяев дома. Иногда колядование длилось чуть ли не неделю.
Рождество заключалось в проведении праздника с семьей, а также согласии и спокойствии - согласно верованиям предков, таким будет следующий год. Поэтому на Рождество нельзя:
Поскольку считалось, что в Святвечер в гости к живым приходят духи умерших, кутью и другие блюда, оставленные для неживых на ночь на столе, категорически нельзя есть.
Также важно отблагодарить колядников, например вкусностями - тогда их пожелания сбудутся и год будет удачным.
По новому стилю, 25 декабря именины у людей с такими именами: Агриппина, Августина, Василий, Николай, Анфиса, Григорий, Дмитрий, Мария, Константин, Александр, Леонид, Михаил, Ефим.
Также по старому стилю сегодня день ангела отмечает Александр.
Недавно мы писали о том, где посмотреть Рождественские богослужения онлайн.
Читайте также, как возникла традиция колядовать на Рождество.
При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Википедия, книга Олексы Воропая "Звичаї нашого народу".