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Рождество 2024: где смотреть праздничные богослужения онлайн

Вторник 24 декабря 2024 06:35
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Рождество 2024: где смотреть праздничные богослужения онлайн Где смотреть богослужения ПЦУ (иллюстративное фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

Рождество Христово 2024 в Украине празднуют 25 декабря. С начала полномасштабного вторжения, многие украинцы не имеют возможности или боятся ходить в церковь на богослужения из-за регулярных воздушных тревог. К счастью, есть онлайн-трансляции праздничных богослужений из храмов ПЦУ и УГКЦ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть Рождественские богослужения 25 декабря онлайн на YouTube, в Facebook и по телевидению.

Где смотреть Рождественские богослужения ПЦУ

Сегодня, 24 декабря, украинцы отмечают Святвечер. Богослужения начинаются с Всенощного бдения, в навечерие Рождества Христова. Богослужение начнется в 17:00 в Свято-Михайловском соборе в Киеве.

На следующий день, 25 декабря, состоится Праздничная Божественная литургия. Она начнется в 9:00.

Богослужение Православной церкви Украины возглавит митрополит Епифаний.

Как указано ПЦУ, смотреть богослужения можно на:

Также трансляцию Рождественских богослужений можно смотреть на YouTube-канале "Перший".

Кроме этого, трансляцию богослужения будет проводить Спасо-Преображенский собор ПЦУ. Присоединиться к большинству трансляций можно на YouTube-канале собора.

Богослужение начинается в навечерие Рождества Христова, 24 декабря:

  • 8:00 - Великие часы и Божественная литургия святителя Василия Великого
  • 17:00 - Всенощное бдение Рождество Христово

25 декабря, в день Рождества, в Спасо-Преображенском соборе состоятся следующие службы:

  • 7:15 - ранняя Божественная литургия
  • 9:00 - поздняя Божественная литургия
  • 17:00 - Вечерня

Где смотреть Рождественские богослужения УГКЦ

Рождественское богослужение УГКЦ состоится в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Проводить праздничные службы будет предстоятель УГКЦ блаженнейший Святослав:

  • 24 декабря в 17:00 - Великое повечерие с литией
  • 25 декабря в 7:30 - Рождественская утреня, а также архиерейская Божественная литургия

Смотреть трансляцию богослужения можно на телеканале "Суспільне.Культура", а также на "Живому телебаченні" и YouTube-канале "Перший".

Недавно мы рассказывали о том, какое блюдо надо съесть первым на Святвечер.

Читайте также, можно ли дважды отмечать Рождество.

При написании материала использовались следующие источники: сайт и официальная Facebook-страница ПЦУ, сайт УГКЦ, YouTube-каналы "Перший", "Живе телебачення".

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