Різдво 2023: найкращі привітання у віршах та прозі

Різдво Христове - одне з найважливіших християнських свят. В Україні деякі люди святкують його 7 січня. Привітайте із цим світлим святом своїх близьких та рідних!

У матеріалі Styler ви знайдете найкращі привітання у віршах та прозі.

Вітання з Різдвом у прозі

З Різдвом! Бажаю величезного щастя, здоров'я та кохання! Нехай серце завжди буде наповнене теплом, а будинок — затишком та усмішками! Боже, бережи вас і ваших близьких! Зі святом!

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З Різдвом, друзі! Нехай кожен сам побажає сьогодні те, що він хоче і нехай усі бажання здійсняться. Головне – будьте здорові! Цінуйте подароване життя і всіх, хто в цьому житті з вами поряд. Зі святом!

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У це світле добре свято, я хочу побажати кожній людині на землі бути по-справжньому щасливою та вдячною за все, що вона має! Нехай ангел-охоронець оберігає від негараздів та невдач, нехай спрямовує на вірний шлях! З Різдвом!

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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю миру в душі та серці, радості та натхнення, прагнень та перемог, щирого щастя та любові, міцного здоров'я та успіху у справах!

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З Різдвом Христовим, зі святом! У цей чудовий, світлий день хотілося б побажати всім миру, добра, любові, благополуччя та справжнього безмежного щастя. Бажаю, щоб ви були оповиті турботою своїх близьких і дарували їм ще більше у відповідь. Вірте, що Бог завжди поруч і оберігає вас від усього поганого. І не забувайте йому дякувати за все, що у вас є і ще буде. З Різдвом!

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З Різдвом! Хочу від щирого серця побажати, щоб дорога вела по вірному шляху, щоб тільки любов і тепло панували у вашому домі. Благополуччя, процвітання та душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поряд і ніколи вас не покидає!

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З Різдвом Христовим! Нехай яскрава Різдвяна зірка запалить в душі вогонь і допоможе знайти дорогу до мрії! Нехай Господь та Ангели допоможуть її здійснити! Чудес тобі та дива! Казкового настрою та несподіваних, неймовірних, але дуже приємних сюрпризів!

Красиві вітання у віршах

З Різдвом Христовим, друзі милі!

Нехай омріяне здійсниться,

Щоб Новий рік зустріти в мирі,

З любов’ю й радістю у серці.

Щоб негаразди оминали,

Натхненням повнилися мрії,

Щоб в душах ваших не згасали

Кохання, Віра та Надія.

***

Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

***

Хай у Вашій хаті - злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям - здоров’я бажаю.

***

Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!

***

У Віфлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському.

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Нехай вам засяють Різдвяні вогні!

Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!

Бажаю, щоб завжди робота була,

І щоб раділа вся ваша сім’я.

Щоб рік що наступить,

Був кращим за всіх,

Вам злагоди в домі і в справах усіх!

***

Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,

святковий стіл, отава і дідух!

Нехай любов вас зігріває вічно,

добро і мир до хати увійдуть!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя і спокій у нім!

***

Щастя тому, хто його чекає,

Любов тому, хто є сам,

Здоров’я також хто його немає

І красу – хто яку обрав сам.

Сліпим сили сонячного щастя,

Покинутим також – сили пережить,

Ну а всім Вам на Різдво Христове -

Я бажаю просто в Мирі жить!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

Десь падає сніжок тихенько

Плеяда зірочок засяяла маленьких

В грубці потріскують полінця

Ангелики враз стали на колінця

Ісусика вони вітають

І чемно рученьки складають

І ми спішімо привітати

І найцінніші дари дати

І віру, і любов свої

Даруємо Дитяточко тобі

Христос народився!!!