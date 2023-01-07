Різдво 2023: найкращі привітання у віршах та прозі
Різдво Христове - одне з найважливіших християнських свят. В Україні деякі люди святкують його 7 січня. Привітайте із цим світлим святом своїх близьких та рідних!
У матеріалі Styler ви знайдете найкращі привітання у віршах та прозі.
Вітання з Різдвом у прозі
З Різдвом! Бажаю величезного щастя, здоров'я та кохання! Нехай серце завжди буде наповнене теплом, а будинок — затишком та усмішками! Боже, бережи вас і ваших близьких! Зі святом!
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З Різдвом, друзі! Нехай кожен сам побажає сьогодні те, що він хоче і нехай усі бажання здійсняться. Головне – будьте здорові! Цінуйте подароване життя і всіх, хто в цьому житті з вами поряд. Зі святом!
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У це світле добре свято, я хочу побажати кожній людині на землі бути по-справжньому щасливою та вдячною за все, що вона має! Нехай ангел-охоронець оберігає від негараздів та невдач, нехай спрямовує на вірний шлях! З Різдвом!
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Вітаю з Різдвом Христовим! Бажаю миру в душі та серці, радості та натхнення, прагнень та перемог, щирого щастя та любові, міцного здоров'я та успіху у справах!
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З Різдвом Христовим, зі святом! У цей чудовий, світлий день хотілося б побажати всім миру, добра, любові, благополуччя та справжнього безмежного щастя. Бажаю, щоб ви були оповиті турботою своїх близьких і дарували їм ще більше у відповідь. Вірте, що Бог завжди поруч і оберігає вас від усього поганого. І не забувайте йому дякувати за все, що у вас є і ще буде. З Різдвом!
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З Різдвом! Хочу від щирого серця побажати, щоб дорога вела по вірному шляху, щоб тільки любов і тепло панували у вашому домі. Благополуччя, процвітання та душевної гармонії. Нехай ангел-охоронець завжди буде поряд і ніколи вас не покидає!
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З Різдвом Христовим! Нехай яскрава Різдвяна зірка запалить в душі вогонь і допоможе знайти дорогу до мрії! Нехай Господь та Ангели допоможуть її здійснити! Чудес тобі та дива! Казкового настрою та несподіваних, неймовірних, але дуже приємних сюрпризів!
Красиві вітання у віршах
З Різдвом Христовим, друзі милі!
Нехай омріяне здійсниться,
Щоб Новий рік зустріти в мирі,
З любов’ю й радістю у серці.
Щоб негаразди оминали,
Натхненням повнилися мрії,
Щоб в душах ваших не згасали
Кохання, Віра та Надія.
***
Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом,
Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,
І щастя надовго оселиться в нім!
***
Хай у Вашій хаті - злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям - здоров’я бажаю.
***
Все небо вкрите зірочками і одна з них - твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!
***
У Віфлеємі –
В стайні на сіні –
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!
Слава на небі
Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському.
***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
***
Нехай вам засяють Різдвяні вогні!
Здоров’я й добробуту в вашій сім’ї!
Бажаю, щоб завжди робота була,
І щоб раділа вся ваша сім’я.
Щоб рік що наступить,
Був кращим за всіх,
Вам злагоди в домі і в справах усіх!
***
Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка,
святковий стіл, отава і дідух!
Нехай любов вас зігріває вічно,
добро і мир до хати увійдуть!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя і спокій у нім!
***
Щастя тому, хто його чекає,
Любов тому, хто є сам,
Здоров’я також хто його немає
І красу – хто яку обрав сам.
Сліпим сили сонячного щастя,
Покинутим також – сили пережить,
Ну а всім Вам на Різдво Христове -
Я бажаю просто в Мирі жить!
***
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам серце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
***
Десь падає сніжок тихенько
Плеяда зірочок засяяла маленьких
В грубці потріскують полінця
Ангелики враз стали на колінця
Ісусика вони вітають
І чемно рученьки складають
І ми спішімо привітати
І найцінніші дари дати
І віру, і любов свої
Даруємо Дитяточко тобі
Христос народився!!!
Раніше ми писали, які церковні свята ми відзначимо у січні 2023 року.
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