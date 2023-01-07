Рождество 2023: самые лучшие поздравления в стихах и прозе

Рождество Христово - один из самых важных христианских праздников. В Украине некоторые люди празднуют его 7 января. Поздравьте с этим светлым праздником своих близких и родных!

В материале Styler вы найдете лучшие поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с Рождеством в прозе

С Рождеством! Желаю огромного счастья, здоровья и любви! Пусть сердце всегда будет наполнено теплом, а дом — уютом и улыбками! Боже, храни вас и ваших близких! С праздником!

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С Рождеством, друзья! Пусть каждый сам пожелает сегодня то, что он хочет и пускай все желания исполнятся. Главное — будьте здоровы! Цените подаренную жизнь и всех, кто в этой жизни с вами рядом. С праздником!

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В этот светлый добрый праздник, я хочу пожелать каждому человеку на земле быть по-настоящему счастливым и благодарным за все, что он имеет! Пусть ангел-хранитель оберегает от невзгод и неудач, пусть направляет на верный путь! С Рождеством!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю мира в душе и сердце, радости и вдохновения, стремлений и побед, искреннего счастья и любви, крепкого здоровья и успеха в делах!

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С Рождеством Христовым, с праздником! В этот чудесный, светлый день хотелось бы пожелать всем мира, добра, любви, благополучия и настоящего безграничного счастья. Желаю, чтобы вы были окутаны заботой своих близких и дарили им ещё больше в ответ. Верьте, что Бог всегда рядом и оберегает вас от всего плохого. И не забывайте его благодарить за все, что у вас есть и еще будет. С Рождеством!

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С Рождеством! Хочу от чистого сердца пожелать, чтоб путеводная звезда вела по верному пути, чтоб лишь любовь и тепло царили в вашем доме. Благополучия, процветания и душевной гармонии. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом и никогда вас не покидает!

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С Рождеством Христовым! Пускай яркая Рождественская звезда зажжет в душе огонь и поможет отыскать дорогу к мечте! Пусть Господь и Ангелы помогут ее осуществить! Чудес тебе и волшебства! Сказочного настроения и неожиданных, невероятных, но очень приятных сюрпризов!

Красивые поздравления в стихах

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Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть приходит в дом,

Свет, добро, улыбки, смех,

Пусть вас ждет всегда успех!

Пожелаю в сердце мира,

Не терять чтоб ориентира,

Чтоб невзгоды и печали

Все бесследно исчезали!

Чтобы Бог хранил всегда вас,

Не покинул в трудный час,

Будьте счастливы, терпимы,

Верьте, вы неповторимы!

С Рождеством Христовым, друг,

Будь здоров и счастлив!

Пусть царит любовь вокруг,

Будь всегда удачлив!

Ангел пусть тебя хранит,

Чтобы путь твой был ровнее.

От невзгод пусть защитит,

Ты лишь будь добрее!

Уважай, люби, цени,

За все будь Богу благодарен!

Пусть эти яркие огни

Нам Рождество подарят!

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Светлый праздник Рождество,

Пусть принесет нам волшебство!

Я всех безмерно поздравляю

И счастья от души желаю!

Благополучья и успеха,

Любви, улыбок, мира, смеха!

Побольше в жизни доброты,

И чтоб сбывались все мечты!