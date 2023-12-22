"Різдвайб". Слухайте осучаснені колядки і щедрівки для святкового настрою

В чому унікальність альбому "Різдвайб" і для чого його записали

Місія альбому одна: привернути увагу до важливості збереження традицій української культури.

Тут можна почути 7 композицій та бонус трек "Щедрик" за участі alyona alyona, MamaRika, Ірини Білик, Олі Цибульської, Олени Тополі, Павла Зіброва, SKYLERR, LELY45, NATIYA, ENLEO та багатьох інших артистів.

Над створенням альбому працювали впродовж трьох місяців. За цей насправді короткий термін саундпродюсери Віталій Попович, Євген OSTY, Петро Берестечко та TOM SODA переосмислили маловідомі та вже популярні різдвяно-обрядові пісні у незвичних інтерпретаціях.

Надскладним завданням для творців альбому було поєднати непоєднуване: 26 артистів різних жанрів, стилів та авдиторій. Проте сила любові до української пісні та традицій стала однією з основних складових того, що "Різдвайб" почув світ.

Як звучать пісні "Різдвайбу"

Однією з найнеочікуваніших колаборацій стало авторське переосмислення колядки "Зіронька ясна" від alyona alyona, НКНКТ та elarm. Артисти, залишивши автентичний приспів, зачитали авторські рядки, у тексті яких присутній вайб сучасності. Як зазначає alyona alyona, час трансформує та створює нові традиції, це несе за собою зміна поколінь.

А Ірина Білик, LELY45, Сергій Лазановський та Сергій Мироненко об’єдналися задля створення оновленої версії маловідомої колядки "То не ластовка", яка походить з Чернігівщини. Тут Білик вперше заспівала академічним вокалом і при запису пісні була готова до будь-яких творчих експериментів.

А от колядку "Діва Марія на камені стояла", яка родом з Полтавщини, разом виконали MamaRika, Masha Danilova та Averin.

Для переосмислення всіма улюбленої різдвяний пісні "Щедрий вечір" разом об’єдналися Оля Цибульська, Santorin, ANKA та гурт "Шум’я". Залишивши за вокальну основу традиційний вокал, родзинкою треку стала реп-частина у виконанні Santorin.

Маловідома колядка "Пане господарю" родом з Житомирщини зазвучала у виконанні Олени Тополі, Павла Зіброва, SKYLERR, SOWA та ENLEO.

Тоня Матвієнко долучилася до виконання оновленої версії колядки "Ясна зоря". Це стало дуже символічним, оскільки свого часу її виконувала її мама - Ніна Матвієнко, що була однією з виконавиць-берегинь українських різдвяних традицій. Компанію співачці склали молоді виконавці OKS та TESLENKO, а також представниця України на Дитячому Євробаченні 2023 Анастасія Димид.

Віталій Козловський та молоді виконавці - бенд 7TEEN’S і Natiya - створили розширену версію усіма улюбленої колядки "Ой як же було ізпрежди віка".

А бонусним треком альбому став наймасовіший "Щедрик" в музичній історії України, створений у межах проєкту "Різдвоники" від Радіо "Сільпо" та Mastercard. Завдяки спеціальному чат-боту у Telegram вдалося зібрати понад 2000 охочих заспівати легендарну композицію в унісон з українськими артистами. Для запису було відібрано 302 голоси!

Додамо, що альбом "Різдвайб" доступний на стрімінгових сервісах, а також звучатиме на Радіо "Сільпо" по всій Україні.

Також відомо, що роялті з першого кварталу від прослуховувань пісень будуть передані на проєкт "Обійми для дитини" фундації Катерини Осадчої задля забезпечення комплексної підтримки дітей-сиріт.