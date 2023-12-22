20 нових пісень грудня, які подарують святковий настрій (або ні)

В передостанній тиждень 2023 року українські артисти - як знані, так і молоді - радують меломанів новою музикою і піснями, деякі з яких точно подарують вам святковий настрій. А деякі варто послухати просто для насолоди.

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil - "Щедра ніч"

Ця пісня про те, чого нам так не вистачає у ці дні, про теплі спогади та рідних людей поруч. І хоч кожна з нас з різних куточків України, але те, що нас об'єднує - любов до сім'ї, українських традицій та Різдва.

Корупція - "Перша леді"

Міша Крупін і Ко презентували міні-альбом під назвою "Перша Леді", до складу якого увійшло 5 пісень. Окрім титульного треку тут є також "Марія Іванівна", "Скрипочка", "Завірюха" і "Я знов у Харкові".

А пісню "Перша леді" Міша присвятив своїй коханій. Так, музикант закохався!

Розпачі - "Душніла"

За той короткий час, доки існує новий кліп Сергія Мартинюка і Романа Андрухіва, сайд-проєкт учасників гурту Фіолет вже встигли звинуватити в сексуальній обʼєктивації, а також "наїхати" на "Колоса" за те, що він "витрачає свій талант на нерозумні пісеньки".

Але подивитися цей кліп точно треба. Тут, до слова, знялася психологиня та засновниця блогу про сексуальну освіту "У трусах" Анастасія Забела.

ADAM & BRYKULETS - "Мрій"

Це історія кохання, яка підкреслює інтимність моменту, створюючи атмосферу, де кожен може відчути себе у центрі найніжніших фантазій.

Jerry Heil - "Маланка"

Головна ідея пісні криється в рядках "не посіється страх ні в селі, ні в містах! Нема світла, та жевріє щедрівка на вустах". Адже які б випробування не випали на нашу долю, ми все здолаємо. А зима, в цій пісні, на нашому боці.

hOsT - "Щедрик"

Остап Балух із гурту T.HUTSULS презентує знамениту щедрівку у стилі етнохаус. Стильний мікс етнохаусу переплівся із багатоголоссям хору Катедрального собору Преображення Христового (м. Коломия). Що додало експериментальному треку ще й гуцульського колориту.

Димна Суміш - "До побачення, кохання"

Екс-вокаліст культового гурту Саша Чемеров вирішив дати нове життя не менш культовій пісні, від якої вже багато років шаленіють шанувальники якісної альтернативи.

Alice Change - "Новий рік тепер самотній"

Це новорічна пісня для тих, хто, як і я, не може поїхати на свята додому. Для тих, чиї міста зруйновані або окуповані, чиї близькі залишилися далеко або загинули.

МЮСЛІ UA ft Матвій Брус - "Скоро буде свято"

Для новорічної версії треку 6-річний Матвій Брус, юний блогер з Наддніпрянщини, завітав до Києва, аби разом з гуртом записати нову інтерпретацію пісні, яка стала вірусною та розірвала усі можливі топчарти напередодні Великодня. Вийшло дуже мило, але разом з тим - драйвово і справді святково.

Потап і Дядя Вадя - "Дощ"

На цю пісню Потапенка надихнула історія українського військового, що пройшов етап протезування, з яким артист познайомився в літаку із Чикаго.

"Ми розговорились з цим хлопцем, він розказав мені, що по поверненню додому, незважаючи на протез та травму, він планує повертатись у стрій. Ця його безстрашність, жага бути на передовій зі своїми хлопцями, продовжувати захищати країну неймовірно надихнули мене. Після цієї зустрічі я і написав пісню "Дощ", вона про цього військового, а також про наших захисників, які пройшли складний процес протезування", - коментує Олексій.

SHUMEI - "Комета"

Запальна музика, що здатна розтопити будь-яке серце.

СХОЖА - "Зимова"

Анастасія Мунтяну дарує казковий настрій своєю новою ніжною піснею.

Parfeniuk - "Накоїли"

Цей трек, створений у рамках проєкту "Мультитрек", про щире кохання, яке неможливо забути. Пристрасна історія, що яскраво загоряється та раптово згасає.

MAYOROVA - "Don’t fuck my brain"

Ще одна пісня з проєкту "Мультитрек" - це історія сильної дівчини, яка своєю енергетикою та харизмою зводить усе оточення з розуму, змушує зупинитися й змінює життя. Та попри показову неприступність, вона все ж потрапляє в лабіринти кохання. Однак її прояв почуттів - це отрута, яка вбиває інших.

VERONIKA - "Хто іще?"

Впродовж свого творчого шляху співачка ділиться власним життєвим досвідом. Цей трек не є винятком. За словами артистки, їй навіть лячно, що по піснях можна прослідкувати всю її біографію.

JULIK - "Напевно це ти"

Зимовий вайб і романтика пісні про випробування у стосунках просто зашкалюють!

"В кожного в житті бувають складні моменти, як кажуть, "розбиті горщики", але з часом все минає і ти пам’ятаєш лише хороші миті життя і цінуєш їх ще більше. Інколи здається що вже все, проте надія є завжди. І саме за неї треба триматись і йти вперед, безумовно якщо любиш. Нехай "розбиті вікна" будуть завжди прохідним етапом стосунків. Все в житті можна виправити, головне - кохати", - говорить про пісню Назарій Гук.

ҐAVA - "Не впаду"

"У моменти випробувань та невизначеності, коли шлях складний і непередбачуваний - треба стояти. Підніматись "вище на півтон". І це не сон, це реальність, яку ми творимо своїми власними руками. Хай світ хитає - ми все одно не впадемо, адже музика може бути нашим найкращим союзником у будь-який період життя", - коментує нову пісню молода співачка.

REYA - "Paranoia"

Це пісня, за словами самої артистки, про "параноїдальне розлучення, з прийняттям реальності".

ANGELA - "Новий рік"

Співачка і титулована королева краси випустила тематичну пісню, яка присвячена усім українським родинам, охочим відчути щастя та тепло хоч на мить.

DDEVA - "Моє місто"

"У кожного з нас є місце де ми народились, виросли, де зорі світять яскравіше. Є улюблені вулички, місця. Це місто, де почалося наше життя, де кращі друзі та перше кохання - рідне місто, в яке завжди хочеться повернутися. Ця пісня саме про це, що всі дороги ведуть в місто дитинства", - розповідає про свою пісню співачка з Дніпра.