"Різдвайб". Слушайте осовремененные колядки и щедривки для праздничного настроения

В чем уникальность альбома "Різдвайб" и зачем его записали

Миссия альбома одна: обратить внимание на важность сохранения традиций украинской культуры.

Здесь можно услышать 7 композиций и бонус трек "Щедрик" с участием alyona alyona, MamaRika, Ирины Билык, Оли Цыбульской, Елены Тополи, Павла Зиброва, SKYLERR, LELY45, NATIYA, ENLEO и многих других артистов.

Над созданием альбома работали в течение трех месяцев. За этот действительно короткий срок саундпродюсеры Виталий Попович, Евгений OSTY, Петр Берестечко и TOM SODA переосмыслили малоизвестные и уже популярные рождественско-обрядовые песни в необычных интерпретациях.

Сверхсложной задачей для создателей альбома было сочетать несочетаемое: 26 артистов разных жанров, стилей и аудиторий. Однако сила любви к украинской песне и традициям стала одной из основных составляющих того, что "Різдвайб" услышал мир.

Как звучат песни "Різдвайбу"

Одной из самых неожиданных коллабораций стало авторское переосмысление колядки "Звездная ясная" от alyona alyona, НКНКТ и elarm. Артисты, оставив аутентичный припев, зачитали авторские строчки, в тексте которых находится вайб современности. Как отмечает alyona, время трансформирует и создает новые традиции, это несет за собой изменение поколений.

А Ирина Билык, LELY45, Сергей Лазановский и Сергей Мироненко объединились ради создания обновленной версии малоизвестной колядки "То не ластовка", которая происходит из Черниговщины. Здесь Билык впервые спела академическим вокалом и при записи песни была готова к любым творческим экспериментам.

А вот колядку "Діва Марія на камені стояла", которая родом из Полтавщины, вместе исполнили MamaRika, Masha Danilova и Averin.

Для переосмысления всеми любимой рождественской песни "Щедрий вечір" вместе объединились Оля Цыбульская, Santorin, ANKA и группа "Шум'я". Оставив за вокальную основу традиционный вокал, изюминкой трека стала рэп-часть в исполнении Santorin.

Малоизвестная колядка "Пане господарю" родом из Житомирской области зазвучала в исполнении Елены Тополи, Павла Зиброва, SKYLERR, SOWA и ENLEO.

Тоня Матвиенко присоединилась к выполнению обновленной версии колядки "Ясна зоря". Это стало очень символическим, поскольку в свое время ее исполняла ее мама - Нина Матвиенко, которая была одной из исполнительниц-хранительниц украинских рождественских традиций. Компанию певице составили молодые исполнители OKS и TESLENKO, а также представительница Украины на Детском Евровидении 2023 года Анастасия Димид.

Виталий Козловский и молодые исполнители - бэнд 7TEEN'S и Natiya - создали расширенную версию всеми любимой колядки "Ой як же було ізпрежди віка".

А бонусным треком альбома стал самый массовый в музыкальной истории Украины "Щедрик", созданный в рамках проекта "Різдвоники" от Радио "Сільпо" и Mastercard. Благодаря специальному чат-боту в Telegram удалось собрать более 2000 желающих спеть легендарную композицию в унисон с украинскими артистами. Для записи было отобрано 302 голоса!

Добавим, что альбом "Різдвайб" доступен на стриминговых сервисах, а также будет звучать на Радио "Сільпо" по всей Украине.

Также известно, что роялти с первого квартала от прослушиваний песен будут переданы на проект "Обійми для дитини" фонда Екатерины Осадчей для обеспечения комплексной поддержки детей-сирот.