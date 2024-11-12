Різатдінова показала рідкісні фото з сином, якого народила від екснардепа і втікача Онищенка

Сьогодні, 12 листопада, хлопчику виповнюється 7 років.

"Mr. Rizatdinov Jr. За свої 7 років ти побачив багато несправедливості. Але це говорить тільки про те, що ви неймовірно сильне покоління і попереду на вас чекає світле майбутнє", - зазначила спортсменка.

Різатдінова із сином (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Також вона додала до публікації кілька фото із сином у різні етапи його життя. На світлинах можна побачити малюка відразу після пологів, а також у віці кількох місяців.

Син Онищенка (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Потім вона показала, як зростала і змінювалася її дитина. Також у каруселі є знімки з першого дня народження хлопчика, фото у вишиванці та зовсім дорослого, 7-річного Романа.

Роман (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Як відреагували у мережі

Фоловери гімнастки почали вітати її з днем народження сина:

"Вітаю Рому з днем ​​народження. Нехай все намічене збувається!"

"З іменинником. Нехай росте здоровим і щасливим. І радує тебе щодня"

"Вітаю"

"Це справді так, вони інші. Вітаю вашого чемпіона з днем ​​народження, бажаю мати запас суперсили для подвигів, нехай у його житті буде стільки щасливих моментів, як зірок на небі. Нехай росте здоровим і готовим підкорювати світ. Має чудовий приклад - його маму".

Син Різатдінової та Онищенка (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Що відомо про стосунки Різатдінової та Онищенка

Скандальний олігарх та колишній народний депутат Олександр Онищенко має четверо дітей від різних жінок. Має доньку 1994 року народження.

До 2009 року був одружений на одній із зірок спонсорованих ним конкурсів "Міс Україна", моделі - "Міс Україна-1997" Ксенії Кузьменко, у них є син Олександр (2002 р. н.).

Був у відносинах з українською фотомоделлю Сніжаною Онопко, весілля з нею було заплановано на грудень 2009, але так і не відбулося.

З Анною Різатдіновою Онищенко був в офіційному шлюбі близько 2-х років. Спортсменка розповідала, що їхні стосунки були справжніми та відвертими. І незважаючи на те, що її оточення було проти цього роману, Анна не шкодує, що була дружиною екснардепа-втікача.

"Мені здавалося, що я потрапила просто в казку. Казку не в матеріальному плані. Хоча люди, як говорили, так і будуть говорити, що він купив мене літаками, дорогими машинами. Ні, він купив мене своїм ставленням. Він мене просто носив на руках", - розповідала гімнастка в одному з інтерв'ю.

Коли їхньому синові Романові було 2 роки, пара розлучилася. Анна виховує сина сама, а з Онищенком спілкується лише в тому випадку, якщо дитині необхідно зробити якийсь документ.

У 2021 році в Онищенка народилася в Німеччині дочка.

Олександр Онищенко (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)

Чому Онищенко втік з України

У 2016 році Генпрокуратура та НАБУ звинуватили тоді ще народного депутата Олександра Онищенка у тому, що він роками обкрадав держбюджет. Державне підприємство "Укргазвидобування" не могло безпосередньо продавати блакитне паливо, цим займалися компанії Онищенко.

Після початку розслідування на запит Генпрокуратури Верховна Рада зняла з Онищенка імунітет, а суд пізніше заарештував його майно, але депутат встиг виїхати до Німеччини.

У квітні 2024 року скандального нардепа визнали винним в організації газових схем та заочно дали йому 15 років позбавлення волі.

Олександр Онищенко зараз (фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko)