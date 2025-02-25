Різатдінова назвала головну проблему молодих українських спортсменів

В інтерв'ю РБК-Україна Різатдінова наголосила, що справа не у відсутності таланту чи мотивації.

"Головна проблема, на мою думку, як би це, можливо, грубо не звучало, але це жалість до себе. Вони зараз дуже рідко готові працювати в залі до останньої краплі поту", - заявила Різатдінова, коментуючи питання про відмінності між підходами до тренувань в минулому та сьогодні.

Гімнастка згадує, що у її часи спортсмени були готові до неймовірних навантажень, проводячи тренування навіть у вихідні дні та починаючи ранок з додаткових пробіжок до основних тренувань. За її словами, сучасне покоління, хоч і демонструє високий рівень майстерності, не завжди готове до такої самопожертви заради результату.\

"Поки наразі є час, чи це гімнастика, чи плавання - не важливо: приділіть всі 100% свого життя саме цьому виду спорту і ви побачите, які досягнення вам під силу!" - дала пораду Анна молодим спортсменам. Анна Різатдінова (фото надане гімнасткою)

Водночас Різатдінова визнає, що підходи до виховання атлетів мають змінюватися з поколіннями. Вона відмітила, що не може стверджувати, що сучасні результати стали гіршими, адже Україна продовжує демонструвати високий рівень на міжнародних змаганнях, навіть в умовах війни.

"Як показали останні Олімпіади, навіть в умовах війни, у нас дійсно дуже класний результат. А якщо ми говоримо про фанатизм, то треба показувати і розповідати більше про спорт," - підкреслила спортсменка. Анна Різатдінова (фото надане гімнасткою)

Вона наголосила на важливості популяризації спорту та історій успіху українських атлетів, щоб надихати молоде покоління. Сама Різатдінова каже, що приклади видатних українських спортсменок минулого, таких як Лілія Подкопаєва, Катерина Серебрянська та Анна Безсонова, були важливим мотиватором для неї і її покоління. І такі приклади потрібні і сьогодні.

Говорячи про проблеми української художньої гімнастики та спорту загалом, Різатдінова відзначила нестачу сучасних тренувальних залів. Ця проблема, за її словами, є давньою та потребує нагального вирішення, адже наявність належних умов є ключовою для підготовки спортсменів високого рівня.

"Нам дуже не вистачає залів, великих та просторих, щоб займалися і сеньйори, і юніори. Ірина Іванівна Дерюгіна не раз говорила про цю проблематику. Напевно, це єдине, що можу виділити," - зазначила вона.