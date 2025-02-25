Анна Різатдінова: У нового покоління українців патріотизм просто зашкалює

Анна Різатдінова у великому інтервʼю РБК-Україна розповіла про свій шлях у спорті, найважчі моменти у кар'єрі, особисте життя, політичні амбіції та майбутнє української художньої гімнастики.

В інтервʼю РБК-Україна Різатдінова розповіла про юність та професійний шлях, власну академію, проблематику українського спорту, а також поділилася амбіціями, секретами краси та розповіла, чому її серце досі вільне.

Зараз зірка успішно розвиває власну Академію гімнастики в Києві, передаючи свій досвід та надихаючи нове покоління українських гімнасток, самотужки виховує сина, з'являється на різноманітних шоу і займається громадською діяльністю.

Анна народилася в Сімферополі. І постійно наголошує на тому, що кримське коріння - важлива частина її ідентичності та історії успіху. Вона вірить, що окупований Росією півострів в найближчому майбутньому повернеться до України і сотні тисяч людей, які так само, як і вона, після 2014 року були змушені залишити свої домівки, повернуться на малу батьківщину.

Художня гімнастка Анна Різатдінова - одна з найуспішніших українських спортсменок. Вона чемпіонка світу, призерка Олімпійських ігор і приклад для багатьох молодих спортсменів. Навіть її колеги називають Різатдінову "залізною леді" за її працелюбність, рішучість і принциповість.

– Почати б хотілося з розмови про вашу академію з художньої гімнастики. Чи плануєте розширювати діяльність, скажімо, створювати філії в інших містах чи, можливо, навіть країнах?

– Спочатку, після її відкриття, я дуже хотіла розширятися по Україні, створюючи нові філії, але згодом зрозуміла, що це не просто спортивний зал, де є дизайн, обладнання, стиль і так далі. І ти не можеш як франшизу продавати її. Все ж тут все саме зав'язано на мені. Я є обличчям академії, завдяки якому дітки з батьками приходять навчатися. Саме тому я розумію: аби академія гарно працювала та приносила результат, все ж таки треба фокусуватися на Києві.

Наразі в нас відкрито три маленькі локації та одна велика. І з ними приходиться доволі часто поратися, тому що практично кожного місяця зʼявляються нові виклики. Спочатку потрібно знайти зал з дуже високою стелею, бомбосховище, а ще - наявність генератора, наявність постійного світла... Також постійно щось відбувається і приймаються відповідні рішення, аби в залах було тепло, були вільні години оренди зали і можливість в усіх діток відвідувати заняття попри постійне зростання цін на все.

– Які ваші амбітні цілі щодо неї?

– Амбітні плани в нас завжди. Наприклад, наразі одна з основних цілей - показувати високий рівень на чемпіонатах України та Києва. Водночас для мене найголовніше, аби це був не просто результат заради результату, тому що я знаю зворотну сторону, я знаю, як амбіції ламають дітей і як важливо опікуватися про їхнє ментальне здоров'я.

Тому, можливо, деякі процеси будуть йти не надто швидко, але я та моя команда матимуть впевненість, що дітки щасливі та в гарному ментальному стані. Для нас це дуже важливо.

– Ви розповідали, що коли ви тренувалися, то не залишалося часу на особисте життя, що Альбіна Миколаївна Дерюгіна була дуже строгою… Чи були конкретні моменти, коли ви серйозно думали все кинути і не займатися гімнастикою?

– Я дуже часто хотіла полишити гімнастику та закінчити професійну карʼєру. Але я розумію та розуміла, що це частина процесу, інакше і бути не могло, адже, дійсно, 24 години на добу, 7 днів в тиждень в мене була тільки гімнастика. І саме через те, що фокус і все життя будувалося навколо цього виду спорту, мене, мабуть, і "накривало". Я мала дуже амбітну ціль. А через те, що не було якоїсь розрядки і змоги перемикнутися на інші сфери життя, відбувалися такі не надто добрі процеси. Але потрібно розуміти, що це частина шляху, яку потрібно пройти кожному, хто на нього стає.

Анна Різатдінова в дитинстві (фото надані гімнасткою)

– Які елементи зі школи Дерюгіних, вихованкою якої ви є, використовуєте у своїй академії, а від яких категорично відмовилися?

– Я носій цієї школи, чим дуже пишаюся, адже завдяки її підходам ми змогли досконало опанувати велику кількість надзвичайно складних елементів, намагаючись тепер цей досвід і унікальні знання передавати наступним поколінням.

Від чого відмовилася? Не те, щоб відмовилася, але трішки використовую інший підхід до дітей. Адже враховуючи пройдений мною шлях, я розумію, що означає бути тренером і що ти при цьому відчуваєш, і що означає бути гімнасткою, та що людина при цьому відчуває.

Тобто змінюємо підходи викладання та адаптуємося під нові покоління дітей. Те, що раніше було нормою, тепер необхідно змінювати, трансформуючи в нові правила. Тому змінюємо саме ставлення.

– До речі, багато спортсменів згадують, що раніше тренери (у різних видах спорту) були суворими і з високими вимогами, і саме це допомогло їм досягти тих висот, які вони мають. Чи не здається вам, що зараз наставники дуже "панькаються" з атлетами, а тому сучасне покоління не викладається на повну, не відчуває якоїсь відповідальності за результат перед вболівальниками і країною…

– Як я вже казала, покоління дійсно змінилося, тому і підхід повинен бути на 100% інший до дітей. Але я не можу сказати, що результати та досягнення стали меншими. Я бачу нових видатних спортсменів, молоде і дуже талановите покоління. Так, згодна з тим, що фанатів дійсно мало, але є дійсно дуже талановиті спортсмени.

Як показали останні Олімпіади, навіть в умовах війни у нас дійсно дуже класний результат. А якщо ми говоримо про фанатизм, то треба показувати і розповідати більше про спорт.

Наприклад, я у своєму дитинстві точно бачила приклади: це і Лілія Подкопаєва, і Катерина Серебрянська, і Анна Безсонова. І я зростала на цих прикладах. Тому я вважаю, що ми повинні більше розповідати історії та шлях успіху спортсменів. Дуже б хотілося, аби діти і підлітки хотіли ставати не тільки блогерами, а й спортсменами.

– Які питання потребують рішучих і негайних змін в українській художній гімнастиці і у спорті загалом?

– По-перше, Україна завжди претендує на високе досягнення в міжнародних змаганнях. Завжди. Тобто збірна України з художньої гімнастики завжди в топ 5-8. Але нам дуже не вистачає залів, великих та просторих, щоб займалися і сеньйори, і юніори. Ірина Іванівна Дерюгіна не раз говорила про цю проблематику.

Напевно, це єдине, що можу виділити. А все інше залежить від самих спортсменів. Якщо вони будуть не жаліти себе, віддаватися кожного дня в залі на повну, то я думаю, що все буде добре.

– Як думаєте, чи повернуться юні спортсмени, які виїхали за кордон, в Україну? Хто повинен їм прищепити цей патріотизм, яка має бути мотивація? Бо одне діло запросити умовного футболіста, який грає в Англії, виступити раз-два на місяць за збірну - і назад в Лондон. А інша - щоб він жив і тренувався тут, в Україні.

– Багато дітей, наприклад, хто займався художньою гімнастикою в Україні, переїхавши в Німеччину, втратили свою форму через те, що там художня гімнастика не надто розвинена у маленьких містах або селищах. Однак є молодь, яка почала вивчати мову (або вже вивчила) і планує там вступати в університети, будувати подальше життя... Але я впевнена: будуть підлітки, які повертатимуться. Бо я точно знаю, що не кожна дівчинка і не кожен хлопець зможе знайти себе за кордоном. Це дуже складне питання.

З приводу патріотизму, то я впевнена, що у нового покоління - тих, хто застав війну і повномасштабне вторгнення, - у них патріотизм просто зашкалює. Я впевнена, що вони завжди говорять і підтверджують, навіть живучи за кордоном, що Україна завжди в їхніх серцях. Анна Різатдінова (фото надане гімнасткою)

– Яку головну проблему у ментальності молодих українських спортсменів ви б виділили?

– Головна проблема, на мою думку, як би це, можливо, грубо не звучало, це жалість до себе. Вони зараз дуже рідко готові працювати в залі до останньої краплі поту.

Ми свого часу проводили тренування у неділю і не боялися зранку перед першим тренуванням провести пробіжку, при цьому вставши ще раніше, ніж потрібно, потім провести друге тренування...

Не знаю, з чим це пов'язано, але зараз не надто багато хто готовий до такого. Я б рекомендувала молодим спортсменам, поки наразі є час, чи це гімнастика, чи плавання - не важливо: приділіть всі 100% свого життя саме цьому виду спорту і ви побачите, які досягнення вам під силу!

– Який момент у вашій професійній спортивній кар’єрі був найважчим і як ви його подолали?

– Це була Олімпіада в Лондоні (Літні Олімпійські ігри 2012 року, - Ред.). Після неї я хотіла все завершити, тому що не було результату, я зайняла 10 місце і думала, що це повний провал. Підготовка перед Олімпіадою була надзвичайно важкою, тому що коли вся країна чекає результатів, це велике навантаження, адже ти розумієш, скільки людей від тебе чекають цієї медалі. В інших видах спорту ще можна поїхати на декілька Олімпіад. У нас, на жаль, ні.

Мені вже було 23 роки на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро-2016, і я об'єктивно розуміла, що це мої останні професійні Ігри. І ось це було дуже важко. Важко було витримати саме це: не здатися, не лінуватися і продовжити перепрацьовувати.

– А в особистому житті? Чи був момент, який кардинально змінив вас як особистість, вплинув на ваші цінності і переконання?

– На мою думку, кожна людина, яка зустрічається в нашому житті, нас чомусь навчає. І тому, як би важко не було, ми повинні їй дякувати.

– Як війна вплинула на ваш світогляд?

– Насамперед навчила цінувати те, що маєш. Раніше я багато чого в своєму житті відклала на потім, чекаючи зручного моменту. А війна просто показала, що ми не знаємо: чи буде завтра, післязавтра, що взагалі буде через місяць. І тому тепер я намагаюся, наскільки це можливо, насолоджуватися життям, робити гарні та корисні речі для дітей, для нашої країни. Для мене це дуже важливо. В грудні 2024 року Анна організувала турнір Rizatdinova Cup, де виступила Саша Паскаль - юна гімнастка, яка внаслідок російського обстрілу втратила ногу (фото: instagram.com/rizatdinova_cup)

– Як ви поєднуєте роль мами з керуванням академією, і в цілому з активним суспільним життям?

– Я намагаюся знайти цей баланс, як і всі жінки, які працюють та віддані своїй справі. В неділю я повністю мама, намагаюся присвятити цей день сину, а в суботу, на жаль, не зовсім це вдається, адже також проводжу тренування в академії більше половини дня.

– Що для вас є найголовнішим у вихованні Романа? Ви говорите з ним про війну і про те, що у ній винна саме Росія?

– Протягом тижня у сина є свої обовʼязки та робота - це школа. У мене свої зобовʼязання і робота. Але я радію, тому що у нас з ним дуже близькі стосунки. Він розуміє, що я працюю, він пишається мною і друзям каже: "Ви знаєте, що моя мама олімпійська призерка?". І я дуже радію, що в нас таке взаєморозуміння.

Про війну ж, звісно, ми говоримо. Він як представник нового покоління повинен розуміти все, що відбувається в нашій країні.

– Що для вас складніше: бути спортсменкою чи бізнесвумен?

– І те, і те - не просте завдання. Зараз я б, напевно, не повторила свій шлях саме у спорті. Але і бути бізнесвумен... Є багато речей, які напочатку я не знала. Кожного дня в умовах війни вести бізнес - це дуже важко. Але я звикла, що ніде не буде легко. Я все роблю для того, щоб все ж таки наступив якийсь період часу, коли мені дійсно буде в усьому легше.

– Ваше серце зараз вільне? В одному інтерв'ю ви казали, що хочете "знайти і для себе кохану людину, і ще батька для Роми". Якими критеріями має бути наділений ідеальний для вас чоловік?

– Так, серце в мене вільне. Якими критеріями має бути наділений мій чоловік? Я не знаю, але точно впевнена: чоловік повинен бути сильніший за мене. Це я вже відчула і знаю, що це повинна бути порядна людина. Сильна характером, сильна по статусу, сильна по самореалізації.

Не знаю чому, але поруч зі мною чоловіки відчувають себе не самореалізованими. Я розумію, що для чоловіка це дуже важливо, і важливо впевнено стояти на ногах, особливо, коли жінка досягла певних результатів у своєму житті. Анна Різатдінова назвала головні якості, якими повинен володіти її чоловік (фото надане гімнасткою)

– Який найкурйозніший випадок траплявся з вами через вашу популярність?

– Найкурйозніший випадок - це коли надсилали кошики з квітами без адресанта. Це відбувалося десь протягом трьох місяців, і я практично кожного дня отримувала величезні кошики троянд, але не розуміла - від кого, тому що ця людина не видавала себе.

– Ви завжди виглядаєте стильно. Які улюблені речі у гардеробі?

– Я обожнюю як спортивний одяг, так і класику. Все дитинство та юність я була у спортивному одязі, мені в ньому дуже комфортно. Але зараз я все ж таки віддаю перевагу підборам, якщо є така змога.

– Маєте улюблені бренди, які відповідають вашому духу?

– Улюблених немає, лише є ті, яким я віддаю перевагу. Якщо в мене є потреба в новому стильному одязі, то я їду в торговий центр і знаю, що декілька елементів я собі точно підберу.

– Як ви підтримуєте свою бездоганну фізичну форму? Чи дотримуєтеся якихось спеціальних дієт або, може, п'єте якісь "екстравагантні" фреші?

– Дієт в мене немає взагалі. Скажу більше: я противник дієт. Через те, що довгий проміжок часу моє життя було в доволі жорстких спортивних рамках, то зараз я намагаюся харчуватися так, як треба.

Я працювала з нутриціологом, але все ж таки не можу відмовитися повністю від солодкого, бо я його люблю. Звісно, при цьому треба аналізувати, коли його їсти та скільки, але повністю відмовитися я не можу.

А ще макарони. Я обожнюю італійську кухню, і я не буду від неї відмовлятися. Звісно, ввечері я вже не буду їсти пасту, але в обід, наприклад, можу собі це дозволити.

– Слідкуєте за виступами молодих українських гімнасток? Кого б ви могли назвати "зірками майбутнього"?

– Авжеж слідкую! Можу виділити трьох молодих гімнасток: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.

– Чи бачите ви себе в ролі професійного тренера в майбутньому?

– Професійним тренером?.. Якщо чесно, то не впевнена. Я бачу себе не тільки в ролі тренера. Я більше наставник, адже можу допомогти дитині знайти правильний шлях. Тому мене цікавить молодь не лише в художній гімнастиці, а загалом українська молодь і спорт. Загалом я бачу, де є багато місій, окремо від тренерської кар'єри.

Але все ж, можливо, десь через років 20 дійсно я буду тільки тренером.

– Чи пішли б у політику?

– Чесно кажучи, я часто задумуюсь над цим. Якщо це була б саме тема спорту, то мені було б дуже цікаво.

– Хто вас мотивує і надихає сьогодні?

– Люди. Люди постійно надихають мене, особливо наші військові. Побачиш якесь фото чи відео в Інтернеті - і навіть якщо немає настрою, ти розумієш, що ти просто не можеш зараз здатися чи мати якісь погані думки.

Надихають діти, тому що, коли ти бачиш їхні очі (а я постійно їх бачу) - вони потребують цієї підтримки, допомоги: хтось не знає, що робити далі, хтось хоче закінчити гімнастику і так далі. І ти розумієш, що ти їм потрібен.

– Як ви розслабляєтеся? Який улюблений спосіб релаксу?

– Обожнюю ванну з морською сіллю та пінкою. Також дуже розслабляє сон. Сон для мене - це взагалі все, і якщо відчуваю, що я на нулі, і батарейка сіла, то саме уві сні і вдається мені відновитися.

– Як ви реагуєте на критику у соцмережах?

– Критика супроводжує мене завжди. Мені здається, що для всіх людей, які роблять щось у своєму житті, а не сидять на місці, особливо, якщо це щось велике і гучне, це взагалі частина процесу.

Зараз вже якось менше реагую, а раніше якийсь коментар міг дуже-дуже торкнути. Зараз вже якось більш-менш все адаптувалося. Анна Різатдінова (фото надане гімнасткою)

– Що вас найбільше вражає у українцях? І навпаки - яких рис треба було б позбутися?

– Вражає в українцях сила духу. Як ми не здаємося в будь-яких умовах. Я завжди кажу, що будь-який європеєць вже без світла або під ракетами не те що тренування не буде проводити, в них навіть думки, мабуть, такої не виникне.

А щодо змін, то хочеться, щоб ми більше підтримували один одного і неважливо, з якого хто регіону, чи ще якісь особливості, які нас різнять. Дуже хочеться, щоб ми менше сварилися, а більше єдналися.

– Що першим ділом зробите після перемоги України?

– Після Перемоги, мені здається, ми усі підемо на Майдан. Це особливе місце, де дуже видна ціна, завдяки якій ця перемога була здобута. Я думаю, ми будемо обіймати один одного і дякувати тим, завдяки кому ми маємо життя.