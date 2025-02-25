Ризатдинова назвала главную проблему молодых украинских спортсменов
Известная украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова поделилась своими мыслями относительно главной проблемы, которая, по ее мнению, присуща современному поколению молодых украинских спортсменов.
В интервью РБК-Украина Ризатдинова отметила, что дело не в отсутствии таланта или мотивации.
"Главная проблема, по моему мнению, как бы это, возможно, грубо не звучало, но это жалость к себе. Они сейчас очень редко готовы работать в зале до последней капли пота", - заявила Ризатдинова, комментируя вопрос о различиях между подходами к тренировкам в прошлом и сегодня.
Гимнастка вспоминает, что в ее времена спортсмены были готовы к невероятным нагрузкам, проводя тренировки даже в выходные дни и начиная утро с дополнительных пробежек до основных тренировок. По ее словам, современное поколение, хотя и демонстрирует высокий уровень мастерства, не всегда готово к такому самопожертвованию ради результата.
"Пока пока есть время, или это гимнастика, или плавание - не важно: уделите все 100% своей жизни именно этому виду спорта и вы увидите, какие достижения вам под силу!" - дала совет Анна молодым спортсменам.Анна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)
В то же время Ризатдинова признает, что подходы к воспитанию атлетов должны меняться с поколениями. Она отметила, что не может утверждать, что современные результаты стали хуже, ведь Украина продолжает демонстрировать высокий уровень на международных соревнованиях, даже в условиях войны.
"Как показали последние Олимпиады, даже в условиях войны, у нас действительно очень классный результат. А если мы говорим о фанатизме, то надо показывать и рассказывать больше о спорте", - подчеркнула спортсменка.Анна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)
Она подчеркнула важность популяризации спорта и историй успеха украинских атлетов, чтобы вдохновлять молодое поколение. Сама Ризатдинова говорит, что примеры выдающихся украинских спортсменок прошлого, таких как Лилия Подкопаева, Екатерина Серебрянская и Анна Бессонова, были важным мотиватором для нее и ее поколения. И такие примеры нужны и сегодня.
Говоря о проблемах украинской художественной гимнастики и спорта в целом, Ризатдинова отметила недостаток современных тренировочных залов. Эта проблема, по ее словам, является давней и требует неотложного решения, ведь наличие надлежащих условий является ключевой для подготовки спортсменов высокого уровня.
"Нам очень не хватает залов, больших и просторных, чтобы занимались и сеньоры, и юниоры. Ирина Ивановна Дерюгина не раз говорила об этой проблематике. Наверное, это единственное, что могу выделить," - отметила она.
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