Як підкорити серце чемпіонки? Різатдінова сказала, яким має бути її майбутній чоловік

Відома українська гімнастка, олімпійська призерка Анна Різатдінова відверто поділилася роздумами про своє особисте життя та розповіла, яким бачить свого майбутнього обранця.

Про це спортсменка, яка зараз сама виховує сина Романа, розповіла в інтерв’ю РБК-Україна .

Зокрема Різатдінова зізналася, що її серце наразі вільне і вона відкрита до нових стосунків.

Однак, за словами Анни, вона шукає не просто коханого чоловіка, але й батька для своєї дитини.

"Якими критеріями має бути наділений мій чоловік? Я не знаю, але точно впевнена: чоловік повинен бути сильніший за мене", - сказала вона.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка уточнила, що мова йде про силу характеру, силу статусу та силу самореалізації.

Такий вибір критерію Різатдінова пояснила спостереженням, що поруч з нею чоловіки часто відчувають себе не до кінця самореалізованими.

Вона розуміє й важливість впевненості чоловіка у власних силах та досягненнях, особливо коли жінка досягла значних успіхів у кар'єрі.

"Не знаю чому, але поруч зі мною чоловіки відчувають себе не самореалізованими. Я розумію, що для чоловіка це дуже важливо, і важливо впевнено стояти на ногах, особливо, коли жінка досягла певних результатів у своєму житті", - сказала гімнастка.

Різатдінова із сином (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, Різатдінова перебувала у стосунках із колишнім народним депутатом та олігархом-втікачем Олександром Онищенком. Вони довгий час приховували свій роман, але у 2017 році стало відомо, що Анна народила від нього сина Романа.

У 2019-му пара оголосила про розрив. Офіційно одруженими вони не були.

Через кілька років бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 року мала тривалі стосунки із чоловіком, особу якого не поспішала розкривати. Проте через повномасштабне вторгнення та вимушену відстань їхні дороги розійшлися.