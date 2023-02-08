У Рівному жінка народила 18-ту дитину: зворушливі фото сім'ї

Що відомо про породіллю і немовля

"У нашому медзакладі жінка народила 18- ту дитину. Пологи відбулись 07.02.2023. Вага дівчинки 3300 грамів, зріст - 55 сантиметрів. Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Лікарі зазначають, що багатодітну 43-річну Марію вдома чекають ще 12 синів та 5 доньок. Відомо, що жінка проживає у місті Сарни Рівненської області.

Також медики додають, що через певні ускладнення Марію з району скерували народжувати в обласний перинатальному центр.

Багатодітна породілля з Рівненщини (фото: Рівненський Обласний перинатальний центр)

Найстарша і наймолодша доньки 43-річної породіллі (фото: Рівненський Обласний перинатальний центр)

Варто зазначити, що це не є рекордна кількість дітей в одній сім'ї. На Рівненщині проживає родина, що має 19 дітей. Батьки уже навіть дочекалися 70 онуків.