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У Рівному жінка народила 18-ту дитину: зворушливі фото сім'ї

У Рівному жінка народила 18-ту дитину (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Рівному 7 лютого 43-річна мешканка області народила доньку, що стала 18-тою дитиною у сім'ї. Породілля і немовля почуваються добре.

Про це повідомив Рівненський Обласний перинатальний центр на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про породіллю і немовля

"У нашому медзакладі жінка народила 18- ту дитину. Пологи відбулись 07.02.2023. Вага дівчинки 3300 грамів, зріст - 55 сантиметрів. Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Лікарі зазначають, що багатодітну 43-річну Марію вдома чекають ще 12 синів та 5 доньок. Відомо, що жінка проживає у місті Сарни Рівненської області.

Також медики додають, що через певні ускладнення Марію з району скерували народжувати в обласний перинатальному центр.

Багатодітна породілля з Рівненщини (фото: Рівненський Обласний перинатальний центр)

Найстарша і наймолодша доньки 43-річної породіллі (фото: Рівненський Обласний перинатальний центр)

Варто зазначити, що це не є рекордна кількість дітей в одній сім'ї. На Рівненщині проживає родина, що має 19 дітей. Батьки уже навіть дочекалися 70 онуків.

Раніше ми розповідали про те, що в новорічну ніч під Миколаєвом жінка народила в швидкій, яку витягала ДСНС.

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Львові врятували багатодітну маму з рідкісним ускладненням після пологів.

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многодетная семья