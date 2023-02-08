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В Ровно женщина родила 18-го ребенка: трогательные фото семьи

В Ровно женщина родила 18-го ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Ровно 7 февраля 43-летняя жительница области родила дочь, которая стала 18-м ребенком в семье. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщил Ровенский Областной перинатальный центр на своей странице в Facebook.

Что известно о роженице и младенце

"В нашем медучреждении женщина родила 18-го ребенка. Роды состоялись 07.02.2023. Вес девочки 3300 граммов, рост - 55 сантиметров. Война в стране заставила много переосмыслить, и рождение детей всегда будет прекрасным стимулом для веры в лучшее будущее", - говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что многодетную 43-летнюю Марию дома ждут еще 12 сыновей и 5 дочерей. Известно, что женщина проживает в городе Сарны Ровенской области.

Также медики добавляют, что из-за определенных осложнений Марию из района направили рожать в областной перинатальный центр.

Многодетная роженица из Ровенской области (фото: Ровенский Областной перинатальный центр)

Самая старшая и младшая дочери 43-летней роженицы (фото: Ровенский Областной перинатальный центр)

Стоит отметить, что это не рекордное количество детей в одной семье. В Ровенской области проживает семья, которая имеет 19 детей. Родители уже даже дождались 70 внуков.

Ранее мы рассказывали о том, что в новогоднюю ночь под Николаевом женщина родила в скорой, которую вытаскивала ГСЧС.

Недавно мы сообщали, что во Львове спасли многодетную маму с редким осложнением после родов.

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многодетная семья