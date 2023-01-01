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Справжнє новорічне диво: під Миколаєвом жінка народила в швидкій, яку витягала ДСНС

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Миколаївська область, Неділя 01 січня 2023 20:20
Справжнє новорічне диво: під Миколаєвом жінка народила в швидкій, яку витягала ДСНС Жінка народила по Скайпу під Миколаєвом (фото: t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Світлана Мащенко

В новорічну ніч в Миколаївській області сталося справжнє диво: жінка народила здорову донечку буквально по Скайпу.

Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Швидку витягала ДСНС

Так, ввечері 31 грудня, в селі Бузьке, у жінки почались пологи. До неї відправили "швидку", яка застрягла в бруді, їм на допомогу відправили ДСНС.

"Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу. Поки звільняли машину, породілля народила. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка", - розповідає Віталій.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, а по телефону - лікарка ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко.

Справжнє новорічне диво: під Миколаєвом жінка народила в швидкій, яку витягала ДСНС

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Новий рік з новими українцями!

Загалом 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток - 5 дівчаток та 7 хлопчиків.

"Вітаємо нових українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров'я та миру", - підсумував очільник ОВА.

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