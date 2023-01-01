Справжнє новорічне диво: під Миколаєвом жінка народила в швидкій, яку витягала ДСНС
В новорічну ніч в Миколаївській області сталося справжнє диво: жінка народила здорову донечку буквально по Скайпу.
Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Швидку витягала ДСНС
Так, ввечері 31 грудня, в селі Бузьке, у жінки почались пологи. До неї відправили "швидку", яка застрягла в бруді, їм на допомогу відправили ДСНС.
"Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу. Поки звільняли машину, породілля народила. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка", - розповідає Віталій.
Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, а по телефону - лікарка ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко.
Фото: t.me/mykolaivskaODA
Новий рік з новими українцями!
Загалом 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток - 5 дівчаток та 7 хлопчиків.
"Вітаємо нових українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров'я та миру", - підсумував очільник ОВА.
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