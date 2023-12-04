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У Рівному жінка народила 17 дитину: скільки дівчаток та хлопчиків у родині

Рівне, Понеділок 04 грудня 2023 14:58
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У Рівному жінка народила 17 дитину: скільки дівчаток та хлопчиків у родині Жінка у Рівному народила 17 дитину (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному місцева жителька народила 17 дитину. У сім'ї це вже 9-й хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Рівненського Обласного перинатального центру.

Скільки хлопчиків та дівчаток у сім'ї

Медики розповіли, що це вже 9-й хлопчик у сім'ї. Також щасливі батьки мають 8 дівчаток.

Народжувала багатодітна мати у місцевому перинатальному центрі.

Працівники медзакладу привітали Матір-Героїню та побажали щасливої долі малюку.

У Рівному жінка народила 17 дитину: скільки дівчаток та хлопчиків у родиніУ Рівному жінка народила 17 дитину (фото: facebook.com/perinatalcenter.rv)

Скільки дітей народилось у Рівному цієї осені

У медичному закладі зазначили, що нещодавно там знову народилась двійня. У закладі це вже 10 подвійні пологи за листопад та 15 за три місяці осені.

Половина з них передчасно народжені, але всі немовлята здорові.

Всього в центрі за три місяці зʼявилося на світ 256 дівчаток і 231 хлопчик.

"Вітаємо щасливі родини, нехай дітки зростають здоровими та під мирним небом", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Рівному 43-річна жінка народила 18-ту дитину.

Також читайте, що 37-річна жінка з ПАР народила відразу 10 дітей та встановила світовий рекорд.

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Рівне народження дитини