У Рівному жінка народила 17 дитину: скільки дівчаток та хлопчиків у родині
У Рівному місцева жителька народила 17 дитину. У сім'ї це вже 9-й хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Рівненського Обласного перинатального центру.
Скільки хлопчиків та дівчаток у сім'ї
Медики розповіли, що це вже 9-й хлопчик у сім'ї. Також щасливі батьки мають 8 дівчаток.
Народжувала багатодітна мати у місцевому перинатальному центрі.
Працівники медзакладу привітали Матір-Героїню та побажали щасливої долі малюку.
У Рівному жінка народила 17 дитину (фото: facebook.com/perinatalcenter.rv)
Скільки дітей народилось у Рівному цієї осені
У медичному закладі зазначили, що нещодавно там знову народилась двійня. У закладі це вже 10 подвійні пологи за листопад та 15 за три місяці осені.
Половина з них передчасно народжені, але всі немовлята здорові.
Всього в центрі за три місяці зʼявилося на світ 256 дівчаток і 231 хлопчик.
"Вітаємо щасливі родини, нехай дітки зростають здоровими та під мирним небом", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Рівному 43-річна жінка народила 18-ту дитину.
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