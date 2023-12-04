В Ровно женщина родила 17 ребенка: сколько девочек и мальчиков в семье
В Ровно местная жительница родила 17 ребенка. В семье это уже 9-й мальчик.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Ровенского Областного перинатального центра.
Сколько мальчиков и девочек в семье
Медики рассказали, что это уже 9-й мальчик в семье. Также у счастливых родителей есть 8 девочек.
Рожала многодетная мама в местном перинатальном центре.
Работники медучреждения поздравили Матерь-Героиню и пожелали счастливой судьбы малышу.
В Ровно женщина родила 17 ребенка (фото: facebook.com/perinatalcenter.rv)
Сколько детей родилось в Ровно этой осенью
В медицинском учреждении отметили, что недавно там снова родилась двойня. В заведении это уже 10 двойные роди за ноябрь и 15 за три месяца осени.
Половина из них преждевременно родились, но все младенцы здоровы.
Всего в центре за три месяца появилось на свет 256 девочек и 231 мальчик.
"Поздравляем счастливые семьи, пусть детки растут здоровыми и под мирным небом", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Ровно 43-летняя женщина родила 18-го ребенка.
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