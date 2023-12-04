ua en ru
Пн, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ровно женщина родила 17 ребенка: сколько девочек и мальчиков в семье

Ровно, Понедельник 04 декабря 2023 14:58
UA EN RU
В Ровно женщина родила 17 ребенка: сколько девочек и мальчиков в семье Женщина в Ровно родила 17 детей (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Ровно местная жительница родила 17 ребенка. В семье это уже 9-й мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Ровенского Областного перинатального центра.

Сколько мальчиков и девочек в семье

Медики рассказали, что это уже 9-й мальчик в семье. Также у счастливых родителей есть 8 девочек.

Рожала многодетная мама в местном перинатальном центре.

Работники медучреждения поздравили Матерь-Героиню и пожелали счастливой судьбы малышу.

В Ровно женщина родила 17 ребенка: сколько девочек и мальчиков в семьеВ Ровно женщина родила 17 ребенка (фото: facebook.com/perinatalcenter.rv)

Сколько детей родилось в Ровно этой осенью

В медицинском учреждении отметили, что недавно там снова родилась двойня. В заведении это уже 10 двойные роди за ноябрь и 15 за три месяца осени.

Половина из них преждевременно родились, но все младенцы здоровы.

Всего в центре за три месяца появилось на свет 256 девочек и 231 мальчик.

"Поздравляем счастливые семьи, пусть детки растут здоровыми и под мирным небом", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Ровно 43-летняя женщина родила 18-го ребенка.

Также читайте, что 37-летняя женщина из ЮАР родила сразу 10 детей и установила мировой рекорд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно народження дитини