У Рівному з'явилися релігійні білборди "про аборти та прокляття нації": спалахує скандал (фото)

Які білборди спантеличили рівнян

На вулицях Рівного з'явилися гігантські банери релігійного характеру з написами на кшталт "Аборти приводять націю до прокляття". Встановлення білбордів стало ініціативою місцевої церкви "Христос є відповідь".

Автором ідеї став пастор церкви Тарас Сень, який зазначає, що білборди наголошують на відповідальності за свої вчинки перед Богом, зокрема за аборти.

У Рівному встановили релігійні білборди, які принижують мешканців (фото: suspilne.media)

"Аборт - це вбивство, це не тільки точка зору Бога, Біблія про це говорить. Коли вбивають людину ні за що - через це приходить прокляття. Прокляття - це відсутність Божого благословіння, тому ми у міру своїх сил попереджуємо людей. Ми людей не принижуємо білбордами - просто інформуємо", - прокоментував пастор для "Суспільного".

Багато мешканців міста вважають, що такі написи порушують права громадян і зачіпають інтереси осіб, які могли пережити сексуальне насилля.

Окрім абортів, пишуть про корупцію, крадіжки та інші речі (фото: suspilne.media)

У Рівненській Держпродспоживслужбі, яка здійснює контроль за комерційною рекламою, кажуть, що за зміст повідомлення несе відповідальність його розповсюджувач.

Варто зазначити, що білборди релігійного змісту сьогодні є явищем, врегулювання якого в законодавстві немає. Тобто контролювати саме зміст реклами неможливо, а прибрати білборди можна лише в судовому порядку.

За законом прибрати білборди можна лише через судовий позов (фото: suspilne.media)

Як відреагували мешканці Рівного

У коментарях у соціальних мережах проявляється здебільшого негативне ставлення до таких банерів.

Ставлюся до таких білбордів, як до пасивного психологічного насилля.

Задовбали, святенники. Нехай почнуть із власних вірян, які грішать так, що аж гай гуде...

Коли бачиш такі тексти, думаєш, що у Рівному великі проблеми.

Який мер, такі білборди.

Щоправда, знайшлися й ті, хто підтримав ініціативу. Проте таких користувачів виявилося в рази менше.