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На Волині представники УПЦ МП, з'їжджаючи з парафіяльного будинку, забрали навіть унітаз (відео)

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Волинська область, Вівторок 07 лютого 2023 14:38
На Волині представники УПЦ МП, з'їжджаючи з парафіяльного будинку, забрали навіть унітаз (відео) Представники УПЦ МП з парафіяльного будинку винесли унітаз (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Волинській області після тривалих скандалів представники УПЦ МП звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці Православної церкви України. Однак з'їжджаючи, вони забрали ледь не усі речі.

Інцидент стався у селі Сокіл Рожищенської громади, повідомляє "Район. Рожище".

Що забрали

Представники УПЦ МП протягом тижня вивозили техніку, меблі та інші речі.

За словами місцевих жителів, з будинку демонтували усю сантехніку, навіть ванну та унітаз.

На відео видно, що будинок зовсім пустий. Не забрали представники МП тільки батареї на стінах.

На Волині представники УПЦ МП, з'їжджаючи з парафіяльного будинку, забрали навіть унітаз (відео)На Волині представники УПЦ МП, з'їжджаючи з парафіяльного будинку, забрали навіть унітаз (відео)

Як виглядає будинок після того, як виїхали представники представники УПЦ МП (скриншот)

Скандал у парафіяльному будинку

Відомо, що ще кілька місяців тому у парафіяльному будинку розгорівся скандал. У листопаді представники УПЦ МП продовжували користуватися будинком релігійної громади Свято-Троїцького храму ПЦУ.

Тоді їх просили звільнити будинок, але ті взагалі не реагували.

Раніше у будинку жив настоятель храму, але він виїхав задовго до того, як громада вирішила покинути Московський патріархат. Тоді прихильники УПЦ МП проводили там богослужіння.

Раніше ми повідомляли, що главою цілої єпархії УПЦ (МП) хочуть зробити священика-сепаратиста. Розгорівся гучний скандал.

Також ми писали, що у Вінницькій області на похоронах загиблого бійця священик УПЦ МП побив хрестом отця ПЦУ.

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