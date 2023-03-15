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В Ровно появились религиозные билборды "об абортах и проклятии нации": вспыхивает скандал (фото)

Между горожанами и церковью вспыхивает конфликт по поводу билбордов (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Жители города Ровно заметили значительное количество религиозных билбордов, которые говорят о борьбе с абортами и проклятии нации. По мнению ровенчан, такие высказывания унизительны. Церковь говорит, что просто информирует граждан.

Об этом говорится на сайте "Суспільного. Рівне".

Какие билборды озадачили ровенчан

На улицах Ровно появились гигантские баннеры религиозного характера с надписями типа "Аборты приводят нацию к проклятию". Установление билбордов стало инициативой местной церкви "Христос есть ответ".

Автором идеи стал пастор церкви Тарас Сень, который говорит, что билборды отмечают ответственность за свои поступки перед Богом, в частности за аборты.

В Ровно установили унижающие жителей религиозные билборды (фото: suspilne.media)

"Аборт - это убийство, это не только точка зрения Бога, Библия об этом говорит. Когда убивают человека ни за что - через это приходит проклятие. Проклятие - это отсутствие Божьего благословения, поэтому мы по мере своих сил предупреждаем людей. Мы людей не унижаем билбордами - просто информируем", - прокомментировал пастор для "Суспільного".

Многие жители города считают, что такие надписи нарушают права граждан и затрагивают интересы лиц, которые могли пережить сексуальное насилие.

Кроме абортов, пишут о коррупции, воровстве и других вещах (фото: suspilne.media)

В Ровенской Госпродпотребслужбе, осуществляющей контроль за коммерческой рекламой, говорят, что за содержание сообщения несет ответственность его распространитель.

Следует отметить, что билборды религиозного содержания сегодня есть явлением, урегулирование которого в законодательстве нет. То есть контролировать именно содержание рекламы невозможно, а убрать билборды можно только в судебном порядке.

По закону убрать билборды можно только по судебному иску (фото: suspilne.media)

Как отреагировали жители Ровно

В комментариях в социальных сетях проявляется в основном негативное отношение к таким баннерам.

  • Ставлюся до таких білбордів, як до пасивного психологічного насилля.
  • Задовбали, святенники. Нехай почнуть із власних вірян, які грішать так, що аж гай гуде...
  • Коли бачиш такі тексти, думаєш, що у Рівному великі проблеми.
  • Який мер, такі білборди.

Правда, нашлись и те, кто поддержал инициативу. Однако таких пользователей оказалось в разы меньше.

Ранее мы рассказывали, как митрополит УПЦ МП обвинил украинцев в порче Киево-Печерской лавры.

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