В Ровно появились религиозные билборды "об абортах и проклятии нации": вспыхивает скандал (фото)

Жители города Ровно заметили значительное количество религиозных билбордов, которые говорят о борьбе с абортами и проклятии нации. По мнению ровенчан, такие высказывания унизительны. Церковь говорит, что просто информирует граждан.
Об этом говорится на сайте "Суспільного. Рівне".
На улицах Ровно появились гигантские баннеры религиозного характера с надписями типа "Аборты приводят нацию к проклятию". Установление билбордов стало инициативой местной церкви "Христос есть ответ".
Автором идеи стал пастор церкви Тарас Сень, который говорит, что билборды отмечают ответственность за свои поступки перед Богом, в частности за аборты.
В Ровно установили унижающие жителей религиозные билборды (фото: suspilne.media)
"Аборт - это убийство, это не только точка зрения Бога, Библия об этом говорит. Когда убивают человека ни за что - через это приходит проклятие. Проклятие - это отсутствие Божьего благословения, поэтому мы по мере своих сил предупреждаем людей. Мы людей не унижаем билбордами - просто информируем", - прокомментировал пастор для "Суспільного".
Многие жители города считают, что такие надписи нарушают права граждан и затрагивают интересы лиц, которые могли пережить сексуальное насилие.
Кроме абортов, пишут о коррупции, воровстве и других вещах (фото: suspilne.media)
В Ровенской Госпродпотребслужбе, осуществляющей контроль за коммерческой рекламой, говорят, что за содержание сообщения несет ответственность его распространитель.
Следует отметить, что билборды религиозного содержания сегодня есть явлением, урегулирование которого в законодательстве нет. То есть контролировать именно содержание рекламы невозможно, а убрать билборды можно только в судебном порядке.
По закону убрать билборды можно только по судебному иску (фото: suspilne.media)
В комментариях в социальных сетях проявляется в основном негативное отношение к таким баннерам.
Правда, нашлись и те, кто поддержал инициативу. Однако таких пользователей оказалось в разы меньше.
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