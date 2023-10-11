ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рівень графіки вразить усіх. Розсекречено нові деталі довгожданої GTA VI (фото)

Середа 11 жовтня 2023 17:35
UA EN RU
Рівень графіки вразить усіх. Розсекречено нові деталі довгожданої GTA VI (фото) Оновлення графіки в GTA VI (фото: Insider Gaming)
Автор: Павло Колеснік

Нова частина в серії Grand Theft Auto обіцяє значні покращення графіки, які перевершують рівень між Red Dead Redemption 2 та GTA V.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Rockstar Mag.

Оновлення включатимуть нову фізику, вдосконалення рендерингу, зміни в реалістичності часу та погодних умов, а також істотні покращення в штучному інтелекті. Зокрема, розробники прагнуть до повноцінної симуляції води в реальному часі, що раніше було незвичним для ігор, і може вказувати на важливу роль океану в геймплеї, можливо, навіть на нові види транспорту або міні-ігри.

Фізика транспорту також отримає значні покращення, включаючи більш детальні та реалістичні аварії з правдоподібною деформацією автомобілів. Журналісти видання при цьому наголосили, що не варто перейматися надмірною реалістичністю - управління намагаються зробити схожим на таке саме, як у GTA V.

Рівень графіки вразить усіх. Розсекречено нові деталі довгожданої GTA VI (фото)Нова фізика транспорту в Grand Theft Auto VI (фото: Rockstar Mag)

Технологія рендерингу на основі фізичної моделі (PBR), яка вже використовувалася в Red Dead Redemption II, отримає подальші покращення. Це дозволить більш точно передавати текстури, які залежать від освітлення, завдяки фізично модельованому світлу.

Погодна система також буде значно розвиненою, з ефективним впливом на ігровий процес і оточення, де вітер, наприклад, буде важливим фактором, що впливає на автомобілі та геймплей.

Рівень графіки вразить усіх. Розсекречено нові деталі довгожданої GTA VI (фото)Фізичне моделювання світла в GTA VI (фото: Rockstar Mag)

Зміниться не тільки графіка, але й цінова політика: спекуляції вказують на високу вартість стандартного видання гри GTA VI в 150 доларів. Такого висновку фанати дійшли на основі інформації про бюджет тайтлу. За непідтвердженими даними, він складе 1-2 мільярди доларів, і щоб швидко окупити вкладення, Take-Two (американський розробник та дистриб'ютор комп'ютерних ігор), на думку геймерів, доведеться суттєво завищити ціну.

Читайте також матеріал про те, в які ігри можна грати на Smart TV.

А ще ми писали про скандал через українського розробника, який створив гру про війну, де можна грати на боці росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
ігри