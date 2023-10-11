Рівень графіки вразить усіх. Розсекречено нові деталі довгожданої GTA VI (фото)

Нова частина в серії Grand Theft Auto обіцяє значні покращення графіки, які перевершують рівень між Red Dead Redemption 2 та GTA V.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Rockstar Mag .

Оновлення включатимуть нову фізику, вдосконалення рендерингу, зміни в реалістичності часу та погодних умов, а також істотні покращення в штучному інтелекті. Зокрема, розробники прагнуть до повноцінної симуляції води в реальному часі, що раніше було незвичним для ігор, і може вказувати на важливу роль океану в геймплеї, можливо, навіть на нові види транспорту або міні-ігри.

Фізика транспорту також отримає значні покращення, включаючи більш детальні та реалістичні аварії з правдоподібною деформацією автомобілів. Журналісти видання при цьому наголосили, що не варто перейматися надмірною реалістичністю - управління намагаються зробити схожим на таке саме, як у GTA V.

Нова фізика транспорту в Grand Theft Auto VI (фото: Rockstar Mag)

Технологія рендерингу на основі фізичної моделі (PBR), яка вже використовувалася в Red Dead Redemption II, отримає подальші покращення. Це дозволить більш точно передавати текстури, які залежать від освітлення, завдяки фізично модельованому світлу.

Погодна система також буде значно розвиненою, з ефективним впливом на ігровий процес і оточення, де вітер, наприклад, буде важливим фактором, що впливає на автомобілі та геймплей.

Фізичне моделювання світла в GTA VI (фото: Rockstar Mag)

Зміниться не тільки графіка, але й цінова політика: спекуляції вказують на високу вартість стандартного видання гри GTA VI в 150 доларів. Такого висновку фанати дійшли на основі інформації про бюджет тайтлу. За непідтвердженими даними, він складе 1-2 мільярди доларів, і щоб швидко окупити вкладення, Take-Two (американський розробник та дистриб'ютор комп'ютерних ігор), на думку геймерів, доведеться суттєво завищити ціну.