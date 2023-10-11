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Уровень графики поразит всех. Рассекречены новые детали долгожданной GTA VI (фото)

Среда 11 октября 2023 17:35
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Уровень графики поразит всех. Рассекречены новые детали долгожданной GTA VI (фото) Обновление графики в GTA VI (фото: Insider Gaming)
Автор: Павел Колесник

Новая часть серии Grand Theft Auto обещает значительные улучшения графики, превосходящие уровень между Red Dead Redemption 2 и GTA V.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Rockstar Mag.

Обновления будут включать в себя новую физику, совершенствование рендеринга, изменения в реалистичности времени и погодных условий, а также существенные улучшения в искусственном интеллекте. В частности, разработчики стремятся к полноценной симуляции воды в реальном времени, что раньше было необычным для игр, и может указывать на важную роль океана в геймплее, возможно даже на новые виды транспорта или мини-игры.

Физика транспорта также получит значительные улучшения, включая более подробные и реалистичные аварии с правдоподобной деформацией автомобилей. Журналисты издания при этом подчеркнули, что не стоит беспокоиться о чрезмерной реалистичности - управление пытаются сделать похожим на такое же, как у GTA V.

Уровень графики поразит всех. Рассекречены новые детали долгожданной GTA VI (фото)Новая физика транспорта в Grand Theft Auto VI (фото: Rockstar Mag)

Технология рендеринга на основе физической модели (PBR), которая уже использовалась в Red Dead Redemption II, получит дальнейшие улучшения. Это позволит более точно передавать зависящие от освещения текстуры благодаря физически моделированному свету.

Погодная система также будет значительно развита, с эффективным влиянием на игровой процесс и окружение, где ветер, например, будет важным фактором, влияющим на автомобили и геймплей.

Уровень графики поразит всех. Рассекречены новые детали долгожданной GTA VI (фото)Физическое моделирование света в GTA VI (фото: Rockstar Mag)

Сменится не только графика, но и ценовая политика: спекуляции указывают на высокую стоимость стандартного издания игры GTA VI в 150 долларов. К такому выводу фанаты пришли на основе информации о бюджете тайтла. По неподтвержденным данным, он составит 1-2 миллиарда долларов, и, чтобы быстро окупить вложения, Take-Two (американский разработчик и дистрибьютор компьютерных игр), по мнению геймеров, придется существенно завысить цену.

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