В які ігри можна грати на Smart TV?

Аби провести годинку ввечері за «Відьмаком» чи League of Legends, зовсім не обов’язково бути завзятим геймером. Психологами доведено, що ігри допомагають відволіктись і знизити рівень стресу. Бренд Smart-телевізорів KIVI розповідає, в які ігри можна грати на вашому телевізорі – без приставки чи комп’ютера.

Boosteroid

Популярний додаток з хмарними іграми. Заплативши від €7.49 в місяць (вартість передплати), ви отримаєте доступ до простої і зручної платформи з понад 200 іграми. Boosteroid дає можливість запускати ігри зі складною графікою, які мали б «тягнути» багато ресурсу телевізора. Але оскільки сама гра йде на сервері, гравцеві потрібен тільки ТВ і доступ в інтернет. 15 Мбіт стабільного інтернет-з'єднання досить, щоб грати в ігри зі швидкістю 60 кадрів у секунду.

Скачувати файл з грою не потрібно – можна грати просто в додатку Boosteroid на телевізорі. Для запуску достатньо лише створити обліковий запис. До речі, бренд KIVI – офіційний партнер платформи Boosteroid і надає власникам телевізорів 1 годину ігрової сесії у подарунок.

Ще одна перевага Boosteroid – мультидевайсний доступ: ви можете використовувати один обліковий запис для гри на KIVI Smart TV, на ноутбуці, що працює на Windows 7 чи Windows 10 або на смартфоні, якщо він працює на Android.

Асортимент ігор у Boosteroid – це в першу чергу добірка геймерських гітів:

The Witcher

Cities Skylines

League of Legends

eFootball 2023

Planet Zoo (можна грати з дітьми)

Metro Exodus

World of Tanks

Tomb Raider

Cyberpunk 2077

World of Warships

Щоб отримати повноцінний ігровий досвід у Boosteroid, рекомендуємо докупити до смарт-телевізора геймпад (джойстик).

AirConsole

Якщо не хочеться докупати спеціально джойстик, ваш вибір – це геймінг на платформі AirConsole. Для неї потрібні лише смартфон і телевізор. Грати на AirConsole безкоштовно можуть до 16 гравців одночасно, а отже – це класний варіант провести час з родиною чи друзями. З дітьми можна пограти в пазли, бродилки, різні головоломки, з друзями – в футбол чи автоперегони.

Google Play Market

Скачати ігри і грати в них на телевізорі можна в Google Play Market. Звісно, найцікавіші ігри – платні, проте можна знайти і безкоштовні. Ми обрали крутих 10 ігор, за якими приємно провести пару вечорів – тут і епічні гонки, як Rally Fury, і ігри з ретро-графікою, як-от Super Phantom Cat, і найсвіжіші новинки, які вже потрапили у списки кращих за 2023 рік:

Crashlands

Bridge Constuctor Portal

Rally Fury

The Walking Dead

The Wolf Among Us

NBA JAM

Horizon Chase

Super Phantom Cat

Star Wars Knights of the Old republic

Final Fantasy

Які геймерські «фічі» передбачені в смарт-телевізорі?

Для геймерів важливо бачити картинку максимально чітко і щоб дія в грі відображалася на екрані без затримок. Саме тому KIVI додає в свої ТВ геймерські «фічі» – так званий «ігровий режим» і ALLM - Auto Low Latency Mode. Це режим автоматичної низької затримки сигналу, і вмикається він відразу після того, як телевізор розпізнав початок гри. Що робить телевізор в цьому режимі? Приглушує всю фонову активність, а це, в свою чергу, мінімізує затримку кадра та зберігає якість картинки. Тож весь потенціал Smart TV спрямовується тільки на вашу гру.