В які ігри можна грати на Smart TV?
Аби провести годинку ввечері за «Відьмаком» чи League of Legends, зовсім не обов’язково бути завзятим геймером. Психологами доведено, що ігри допомагають відволіктись і знизити рівень стресу. Бренд Smart-телевізорів KIVI розповідає, в які ігри можна грати на вашому телевізорі – без приставки чи комп’ютера.
Boosteroid
Популярний додаток з хмарними іграми. Заплативши від €7.49 в місяць (вартість передплати), ви отримаєте доступ до простої і зручної платформи з понад 200 іграми. Boosteroid дає можливість запускати ігри зі складною графікою, які мали б «тягнути» багато ресурсу телевізора. Але оскільки сама гра йде на сервері, гравцеві потрібен тільки ТВ і доступ в інтернет. 15 Мбіт стабільного інтернет-з'єднання досить, щоб грати в ігри зі швидкістю 60 кадрів у секунду.
Скачувати файл з грою не потрібно – можна грати просто в додатку Boosteroid на телевізорі. Для запуску достатньо лише створити обліковий запис. До речі, бренд KIVI – офіційний партнер платформи Boosteroid і надає власникам телевізорів 1 годину ігрової сесії у подарунок.
Ще одна перевага Boosteroid – мультидевайсний доступ: ви можете використовувати один обліковий запис для гри на KIVI Smart TV, на ноутбуці, що працює на Windows 7 чи Windows 10 або на смартфоні, якщо він працює на Android.
Асортимент ігор у Boosteroid – це в першу чергу добірка геймерських гітів:
- The Witcher
- Cities Skylines
- League of Legends
- eFootball 2023
- Planet Zoo (можна грати з дітьми)
- Metro Exodus
- World of Tanks
- Tomb Raider
- Cyberpunk 2077
- World of Warships
Щоб отримати повноцінний ігровий досвід у Boosteroid, рекомендуємо докупити до смарт-телевізора геймпад (джойстик).
AirConsole
Якщо не хочеться докупати спеціально джойстик, ваш вибір – це геймінг на платформі AirConsole. Для неї потрібні лише смартфон і телевізор. Грати на AirConsole безкоштовно можуть до 16 гравців одночасно, а отже – це класний варіант провести час з родиною чи друзями. З дітьми можна пограти в пазли, бродилки, різні головоломки, з друзями – в футбол чи автоперегони.
Google Play Market
Скачати ігри і грати в них на телевізорі можна в Google Play Market. Звісно, найцікавіші ігри – платні, проте можна знайти і безкоштовні. Ми обрали крутих 10 ігор, за якими приємно провести пару вечорів – тут і епічні гонки, як Rally Fury, і ігри з ретро-графікою, як-от Super Phantom Cat, і найсвіжіші новинки, які вже потрапили у списки кращих за 2023 рік:
- Crashlands
- Bridge Constuctor Portal
- Rally Fury
- The Walking Dead
- The Wolf Among Us
- NBA JAM
- Horizon Chase
- Super Phantom Cat
- Star Wars Knights of the Old republic
- Final Fantasy
Які геймерські «фічі» передбачені в смарт-телевізорі?
Для геймерів важливо бачити картинку максимально чітко і щоб дія в грі відображалася на екрані без затримок. Саме тому KIVI додає в свої ТВ геймерські «фічі» – так званий «ігровий режим» і ALLM - Auto Low Latency Mode. Це режим автоматичної низької затримки сигналу, і вмикається він відразу після того, як телевізор розпізнав початок гри. Що робить телевізор в цьому режимі? Приглушує всю фонову активність, а це, в свою чергу, мінімізує затримку кадра та зберігає якість картинки. Тож весь потенціал Smart TV спрямовується тільки на вашу гру.