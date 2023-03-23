Український розробник створив гру про війну, де можна грати на боці росіян: розгорається скандал

Український розробник Сергій Воронов створив першу гру про війну в Україні та додав можливість грати на боці росіян. Гра називається "Glory to the Heroes". Користувачі соціальних мереж вибухнули від такої новини та не надто схвалили цю новинку.

Про це повідомила YouTube-блогерка Splendent Eileen на своїй сторінці у Twitter .

Що відомо про гру

Розробник з Києва створив тактичний шутер (тип гри) про російсько-українську війну. Як розповів Сергій в інтерв'ю Gamedev, ця ідея з'явилася в нього ще 3 роки тому, і він не розцінював її як щось вартісне.

Розробник гри "Glory to the Heroes" Сергій Воронов (фото: gamedev.dou.ua)

Коли почалася повномасштабна війна, він вирішив долучитися до лав ТрО. Там і "зловив" натхнення. Першим епізодом гри, який створив Сергій, став момент, коли трактор віз ворожий танк. Людям це сподобалося.

А от той факт, що користувач може грати на боці росіян, не дуже прийшовся до душі любителям ігор. Однак Сергій каже, що ця опція для західних країн.

Епізод із гри з острова Зміїний (фото: gamedev.dou.ua)

"Наприклад, велика частина нашої аудиторії - західні гравці. Для них ці події не відіграють такої ролі, як для українців. Їм цікаво пограти за росіян через певну зброю й техніку, яку ті мають, - вони зовсім не думають про моральний підтекст", - пояснює розробник.

Щоб якось вирівняти ситуацію, до гри на боці росіян планують додати опцію панічної атаки, яка накриває людину, що вчинила воєнні злочини.

Зброя в грі створена на основі реальних українських прототипів (фото: gamedev.dou.ua)

Реакції українців

Українська спільнота у Twitter не дуже люб'язно зустріла цю новину. Користувачі обурені тим, що розробник створив можливість бути на боці росіян і жартують, що таких гравців потрібно відправити до СБУ.

Дуже сподівався, що то буде синглова гра, без вибору сторін. Навіщо додавати в українську гру можливість вбивати росіянами українців??? Навіщо???

Непогана наживка, але верифікація має бути онлайн і з паспортними даними: гравець обирає гру за русню і отримує в подарунок максимально реалістичні відчуття від гри шляхом прибуття до нього Альфи СБУ протягом пів години.

Росіяни будуть грати в неї частіше ніж українці. Це ж так весело гвалтувати та вбивати! Не соромно потім дивитися в очі хоробрим та міцним людям, що поклали усе, що боронять свою землю та свої родини, людей що їх оточують, навіть тих самих розробників цієї гри?

Це просто ДНО! Це ж як наср*но в голові повинно бути, щоб створювати гру під час війни, де можна грати за вбивць які роблять геноцид твоєї Нації.

Це дуже огидно, звісно. Але, безперечно, про російсько-українську війну ще буде створено чимало нових ігор - подобається нам це чи ні. І, звісно, мені б хотілося, щоб росіяни в ній були виключно тупими ботами, яких можна кромсати з кулемета.

Остаточний реліз гри ще не відбувся, його планують на 2024 рік за умови знаходження інвесторів. Наразі гру "Glory to the Heroes" просувають на різних соціальних майданчиках.