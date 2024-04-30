ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ріта Ора цікаво "обіграла" класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)

Вівторок 30 квітня 2024 20:03
UA EN RU
Ріта Ора цікаво "обіграла" класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото) Ріта Ора (фото: instagram.com/ritaora)
Автор: Юлія Любченко

Ріта Ора - всесвітньо відома співачка, яка має витончений смак і завжди може зачарувати своїх прихильників цікавими луками. Цього разу образ Ріти був у стилі Old money.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.

Ріта Ора показала образ в стилі Old money

Ріта Ора завжди має приголомшливий вигляд, а також свій оригінальний стиль одягу. Вона любить короткі спідниці, костюми, топи, широкі вільні брюки та піджаки. А ще дівчина полюбляє виходити у світ в останніх трендах моди.

Наприклад, у Лондоні Ора вирішила показати образ у стилі Old Money. Вона одягнула класичний корсет бежевого кольору та поєднала його з модними брюками у трендовому коричневому кольорі.

Це вбрання дійсно виглядає, як стиль Old Money, адже поєднує в собі класичні речі у спокійних відтінках.

Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)Ріта Ора цікаво &quot;обіграла&quot; класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)

Ріта Ора показала стильний образ (фото: instagram.com/ritaora)

Але свій лук зірка грамотно доповнила довгим ремінцем, напівпрозорими рукавичками з сіточки, а також аксесуарами - вона вибрала об’ємні сережки у формі кільця та золоті браслети на обидві руки.

Також Ріта дуже оригінально вклала своє каре, вона завернула кінці волосся та отримала цікаву та оригінальну зачіску, яка доповнює стильний образ і робить його більш дорогим та витонченим.

Раніше ми розповідали, що Ріта Ора засвітилась на вулицях Парижу у шубці від українського бренду.

Також читайте, як стиль Old Money втілюється у сучасному блогінгу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Співачка Гардероб
NEWS
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок
Новий закон про мобілізацію: чи забиратимуть до армії жінок