Ріта Ора цікаво "обіграла" класичний корсет та коричневі брюки в стилі Old money (фото)
Ріта Ора - всесвітньо відома співачка, яка має витончений смак і завжди може зачарувати своїх прихильників цікавими луками. Цього разу образ Ріти був у стилі Old money.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль співачки.
Ріта Ора показала образ в стилі Old money
Ріта Ора завжди має приголомшливий вигляд, а також свій оригінальний стиль одягу. Вона любить короткі спідниці, костюми, топи, широкі вільні брюки та піджаки. А ще дівчина полюбляє виходити у світ в останніх трендах моди.
Наприклад, у Лондоні Ора вирішила показати образ у стилі Old Money. Вона одягнула класичний корсет бежевого кольору та поєднала його з модними брюками у трендовому коричневому кольорі.
Це вбрання дійсно виглядає, як стиль Old Money, адже поєднує в собі класичні речі у спокійних відтінках.
Ріта Ора показала стильний образ (фото: instagram.com/ritaora)
Але свій лук зірка грамотно доповнила довгим ремінцем, напівпрозорими рукавичками з сіточки, а також аксесуарами - вона вибрала об’ємні сережки у формі кільця та золоті браслети на обидві руки.
Також Ріта дуже оригінально вклала своє каре, вона завернула кінці волосся та отримала цікаву та оригінальну зачіску, яка доповнює стильний образ і робить його більш дорогим та витонченим.
Раніше ми розповідали, що Ріта Ора засвітилась на вулицях Парижу у шубці від українського бренду.
Також читайте, як стиль Old Money втілюється у сучасному блогінгу.