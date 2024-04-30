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Рита Ора интересно "обыграла" классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)

Вторник 30 апреля 2024 20:03
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Рита Ора интересно "обыграла" классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото) Рита Ора (фото: instagram.com/ritaora)
Автор: Юлия Любченко

Рита Ора - всемирно известная певица, которая имеет изящный вкус и всегда может очаровать своих поклонников интересными луками. В этот раз образ Риты был в стиле Old money.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль певицы.

Рита Ора показала образ в стиле Old money

Рита Ора всегда потрясающе выглядит, а также имеет свой оригинальный стиль одежды. Она любит короткие юбки, костюмы, топы, широкие брюки и пиджаки. А еще девушка любит выходить в свет в последних трендах моды.

К примеру, в Лондоне Ора решила показать образ в стиле Old Money. Она надела классический корсет бежевого цвета и соединила его с модными брюками в трендовом коричневом цвете.

Этот наряд действительно выглядит как стиль Old Money, ведь сочетает в себе классические вещи в спокойных оттенках.

Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)Рита Ора интересно &quot;обыграла&quot; классический корсет и коричневые брюки в стиле Old money (фото)

Рита Ора показала стильный образ (фото: instagram.com/ritaora)

Свой лук звезда грамотно дополнила длинным ремешком, полупрозрачными перчатками из сеточки, а также аксессуарами - она выбрала объемные серьги в форме кольца и золотые браслеты на обе руки.

Также Рита очень оригинально уложила свое каре, она завернула концы волос и получила интересную и оригинальную прическу, которая дополняет стильный образ и делает его более дорогим и утонченным.

Ранее мы рассказывали, что Рита Ора засветилась на улицах Парижа в шубке от украинского бренда.

Также читайте, как стиль Old Money воплощается в блогинге.

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