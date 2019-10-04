Рискнула бы я своей жизнью? Зеленская озадачилась необычными вопросами (фото)

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, посетила выставку "История сквозь лица", которую организовал Всеукраинский благотворительный фонд "Заради тебе" в Офисе президента.

Этот проект был организован, чтобы призвать сохранить память о подвиге тысяч украинцев, которые прятали и спасали евреев во время Второй мировой войны.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сегодня я принимала участие в открытие выставки "История сквозь лица", на которой были презентованы портреты украинских Праведников народов мира. Это люди, которые спасали и прятали евреев во время Второй мировой войны и Голодомора. Люди, которые подвергали себя опасности, чтобы протянуть руку помощи еврейским друзьям, соседями, приятелям, а иногда – и незнакомым людям", - написала Елена Зеленская на своей странице в Instagram и призналась, что задает себе вопросы.

Елена Зеленская (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я ставлю себе вопросы: а что сделала бы я? Чтоб я сделала, если бы смотрела на людей, которые понимают, что идут навстречу смерти? Рискнула бы своей жизнью, жизнью своих детей, своей семьи ради того, чтобы спасти чью-то? Мне бы очень хотелось сказать, что да. Низкий поклон Праведникам за то, что их семьи тогда человечность поставили выше своей жизни. И я больше всего на свете хочу, чтобы такие трагедии никогда не повторялись. Потому что страшнее не может быть ничего", - отметила первая леди Украины.

Елена Зеленская на открытии выставки (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)