Чи ризикнула б я своїм життям? Зеленська спантеличилася незвичайними питаннями (фото)

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, відвідала виставку "Історія крізь обличчя", яку організував Всеукраїнський благодійний фонд "Заради тебе" в Офісі президента.

Цей проект був організований, щоб закликати зберегти пам'ять про подвиг тисяч українців, які ховали і рятували євреїв під час Другої світової війни.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні я брала участь у відкриття виставки "Історія крізь обличчя", на якій були презентовані портрети українських Праведників народів світу. Це люди, які рятували і ховали євреїв під час Другої світової війни і Голодомору. Люди, які наражали себе на небезпеку, щоб простягнути руку допомоги єврейським друзям, сусідами, приятелям, а іноді – і незнайомим людям", - написала Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram і зізналася, що ставить собі питання.

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я ставлю собі питання: а що зробила б я? Щоб я зробила, якби дивилася на людей, які розуміють, що йдуть назустріч смерті? Чи ризикнула б своїм життям, життям своїх дітей, своєї родини заради того, щоб врятувати чиєсь? Мені б дуже хотілося сказати, що так. Низький уклін Праведникам за те, що їх сім'ї тоді людяність поставили вище свого життя. І я більше всього на світі хочу, щоб такі трагедії ніколи не повторювалися. Тому що страшніше не може бути нічого", - зазначила перша леді України.

Олена Зеленська на відкритті виставки (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)