Риски для Украины зашкаливают: названы последствия "инаугурации" Лукашенко

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, высказался о так называемой "инаугурации" Александра Лукашенко и про риски для нашей страны. Чиновник рассказал, чем может быть чревато для Украины то, что Лукашенко выбрал Путина.

Об этом Кулеба рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И поэтому мы, когда смотрим на ситуацию в Беларуси, мы не руководствуемся "А давайте, чтобы мы в новости попали с заголовком, чтобы нас тоже увидели". Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему..." - подчеркнул министр.

Чиновник добавил, что Украина в первую очередь должна думать о национальных интересах, таких как безопасность, экономика и права ее граждан в Беларуси. И позиция Украины жесткая и четкая, но не в отношении белорусского народа.

Ранее стала известна одна из историй пыток женщин в Беларуси во время протестов.

К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" кто зарабатывает на тестах на коронавирус и почему украинцы платят за них свыше 1000 гривен; почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны; как Украина должна реагировать на "инаугурацию" Лукашенко.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы.

В частности премьер-министр Денис Шмыгаль, сравнивая уровень дефицита бюджета 2021 года с показателями других государств, заявил, что в Украине он - один из самых низких среди европейских стран.

В Украине дефицит бюджета один из самых низких среди европейских стран

При этом, в прямом эфире заместитель председателя фракции партии "Голос" Ярослав Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета на 2021 год, представленный Кабмином.

Железняк эмоционально прокомментировал проект бюджета-2021

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы ОП Андрея Богдана про 13 пунктов тайного соглашения с РФ.

Ермак говорит, что никаких тайных соглашений с РФ не существует

Еще Ермак рассказал, когда возможно проведение выборов на оккупированных территориях.

Ермак уверяет: проведение выборов на Донбассе возможно только после полной деоккупации

В программе также выступил бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Он в частности рассказал об угрозах для Украины со стороны Беларуси и России.

Шушкевич высказался об угрозе для Украины со стороны Беларуси и России