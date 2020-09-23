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Лукашенко стал президентом Беларуси и прослыл "дьяволом и параноиком"

Минск, Среда 23 сентября 2020 12:14
Лукашенко стал президентом Беларуси и прослыл "дьяволом и параноиком"
Александр Лукашенко стал президентом Беларуси (фото: kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Войналович

Член Координационного совета Павел Латушко прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября в Минске. Таким образом, этот человек официально стал президентом Беларуси.

Это событие вызвало бурю возмущения среди простых жителей Беларуси и видных политических деятелей. В частности, церемонию принесения присяги прокомментировал член президиума Координационного совета Павел Латушко, назвав инаугурацию "позором".

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - цитирует оппозиционера TUT.BY.

Латушко отметил, что у Лукашенко "был шанс уйти, но все же синие пальцы сделали свое черное дело".

"Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов. Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира", - отметил он.

Лукашенко стал президентом Беларуси и прослыл &quot;дьяволом и параноиком&quot;Лукашенко стал президентом Беларуси и прослыл &quot;дьяволом и параноиком&quot;

В Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко (фото: tut.by)

Напомним, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси на тайной инаугурации 23 сентября.

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