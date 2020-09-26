Ризики для України зашкалюють: названі наслідки "інавгурації" Лукашенка

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, висловився про так звану "інавгурацію" Олександра Лукашенка і про ризики для нашої країни. Чиновник розповів, чим може обернутися для України те, що Лукашенко обрав Путіна.

Про це Кулеба розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Олександр Лукашенко зробив свій вибір. Він вибрав Росію, Володимира Путіна. А це означає конфронтацію. І тому ми, коли дивимося на ситуацію в Білорусі, ми не керуємося "А давайте, щоб ми в новини потрапили з заголовком, щоб нас теж побачили". Ми зважуємо всі ті ризики, які зміцнення позицій Росії в Білорусі несе для України. І ми розуміємо, що якщо Олександр Лукашенко обрав Росію, то ризики для нас починають зашкалювати. І відповідно з цим ми будуємо своє ставлення до нього..." - підкреслив міністр.

Чиновник додав, що Україна насамперед повинна думати про національні інтереси, такі як безпека, економіка та права її громадян у Білорусі. І позиція України жорстка і чітка, але не щодо білоруського народу.

Раніше стала відома одна з історій тортур жінок у Білорусі під час протестів.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова" Савіка Шустера" хто заробляє на тестах на коронавірус і чому українці платять за них понад 1000 гривень; чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни; як Україна повинна реагувати на "інавгурацію" Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми.

Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, порівнюючи рівень дефіциту бюджету 2021 року з показниками інших держав, заявив, що в Україні він - один з найнижчих серед європейських країн.

В Україні дефіцит бюджету один з найнижчих серед європейських країн

При цьому, в прямому ефірі заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк емоційно прокоментував проект бюджету на 2021 рік, представлений Кабміном.

Железняк емоційно прокоментував проект бюджету-2021

У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього глави ВП Андрія Богдана про 13 пунктів таємної угоди з РФ.

Єрмак каже, що ніяких таємних угод з РФ не існує

Ще Єрмак розповів, коли можливе проведення виборів на окупованих територіях.

Єрмак запевняє: проведення виборів на Донбасі можливо тільки після повної деокупації

У програмі також виступив колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь, один з підписантів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Він зокрема розповів про загрози для України з боку Білорусі та Росії.

Шушкевич висловився про загрозу для України з боку Білорусі і Росії