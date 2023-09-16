На ринку праці понад 100 000 вакансій. На якій роботі платять найбільше

У серпні 2023 український ринок праці встановив рекорд із кількості вакансій. Наразі на сайтах з пошуку роботи 102 478 пропозицій. Для порівняння після 24 лютого це число становило лише 6 000.
Styler з посиланням на пресслужбу Work.ua розповідає, на яких позиціях найбільше платять.
Кількість пропозицій про роботу щомісячно росте в таких областях:
У найближчому майбутньому до цієї п'ятірки можуть додатися Хмельницька (+12%, 2 555 вакансій), Рівненська (+16%, 2 163), Житомирська (+27%, 2 054) і Чернігівська області (+29%, 1 237).
Не дивно, що восени найбільше шукають вчителів, тому в цій категорії відбувся приріст вакансій на 37%.
Також збільшилася кількість пропозицій роботи в категоріях "Культура, музика, шоу-бізнес", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм", "Сфера обслуговування" та "Управління персоналом, HR".
Найменший попит спостерігається наразі в роздрібній торгівлі, логістиці, архітектурі та будівництві.
Цікаве спостереження: зросла частка вакансій для людей з інвалідністю (+17%), студентів (+18%), ветеранів (+26%) і пенсіонерів (+27%). Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду.
Найбільше зростання зарплат у категоріях:
Найбільше зросла зарплата за (не керівними, не ІТ) посадами:
Наразі на ринку праці спостерігається спад конкуренції, що відображається на дефіциті кадрів. Тому роботодавці додають більше вакансій для людей без досвіду, ветеранів, людей з інвалідністю, студентів, пенсіонерів.
Таким чином шукачі можуть самостійно диктувати "правила гри", а рекрутерам доведеться дуже постаратися, щоб знайти ідеального співробітника.
Та водночас не можна забувати, що найголовнішим фактором впливу на ринок праці є повномасштабна війна та те, як вона розгортатиметься.
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