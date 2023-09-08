Як влаштуватись на роботу в Польщі, щоб заробити й не втрапити в біду: найкорисніші поради

Багато українців із початком великої війни змушені були залишити свої домівки та виїхати до інших країн. Однією з найпопулярніших стала Польща, адже дістатися до неї найпростіше. Та й життя у колишній Речі Посполитій відрізняється від нашого не так сильно, як в інших європейських державах.

Про те, як українцям влаштуватись на роботу в Польщі, які типи трудових договорів існують та на що слід звертати увагу перш за все, читайте далі в матеріалі Styler .

Скільки українців перебувають за кордоном

Згідно з даними ООН, за кордоном досі залишаються близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу станом на 30 червня 2023 року мали 4,7 млн українських біженців.

Найпопулярнішими країнами ЄС серед українців є:

Німеччина (28%)

Польща (24%)

Чехія (9%)

Де шукати роботу в Польщі

Шукати роботу, перебуваючи в Польщі, можна різними способами:

серед друзів і знайомих

за допомогою спеціальних (кадрових) агенцій та фірм

через місцевий центр зайнятості

звернувшись безпосередньо до роботодавця, який вас цікавить

в інтернеті

на ярмарках праці

Оскільки так зване "сарафанне радіо" ще ніхто не скасовував, спробуйте попитати у друзів і знайомих, чи не знають вони про цікаві для вас відкриті вакансії.

Якщо таких не знайшлося, можна звернутись до спеціалізованих агенцій з пошуку роботи, або ж до великих фірм, які опікуються працевлаштуванням іноземців. У Польщі це можуть бути, серед інших:

OTTO Work Force Recruitment Sp. z o.o.

Tasso

Polworks Poland sp. z.o.o

AP Grupa

HR International sp. z o.o.

Gremi Personal

Adecco

Шукаючи роботу через центр зайнятості ви зможете:

отримати грамотну консультацію щодо легального працевлаштування

обирати вакансії без посередників, від прямих роботодавців

зареєструватись у системі для безробітних конкретного міста (містечка, селища)

Часом компанії, фірми чи підприємства, які можуть бути вам цікавими, самі публікують оголошення щодо відкриття тієї чи іншої вакансії (аж до інформаційних листівок на дверях чи вітринах). Це може бути заклад швидкого харчування, супермаркет, ресторан чи кафе, магазин одягу тощо.

Напевно найпростіше шукати вакансії в інтернеті. Хоча це й не гарантує 100% успіху. Нижче наведемо приклади порталів, які можуть стати у нагоді під час пошуку роботи:

yavp.pl

olx.pl/praca

pracuj.pl

praca.pl

jobs.pl

layboard.com

Ярмарки праці найчастіше організовують з ініціативи міської (воєводської) влади, або ж навчальних закладів. Там у невимушеній атмосфері можна зустрітися з великою кількістю роботодавців, пройти попередню співбесіду та обрати варіант роботи, який сподобається вам найбільше.

Основні види трудових договорів

Працювати легально має право будь-який українець, що прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Коли підходящу за всіма параметрами роботу знайдено, а працедавець готовий взяти вас у команду, слід звернути увагу на юридичні аспекти.

У Польщі робота може виконуватися на підставі:

трудового договору

договору доручення

договору на виконання конкретного завдання

Трудовий договір (Umowa o pracę) є основною формою працевлаштування в Польщі і визначає права та обов'язки як роботодавця, так і працівника. Такий договір гарантує, серед іншого:

мінімальну заробітну плату

оплачувану відпустку

оплату лікарняних

певні правила прийому на роботу та звільнення

Трудовий договір може бути укладений на певний строк, безстроково, на заміну або випробувальний термін.

Договір доручення (Umowa zlecenie) - другий за поширеністю тип договору щодо працевлаштування в Польщі. Він є цивільно-правовим, тобто головні особливості розписані та регулюються Цивільним кодексом країни, а не Трудовим.

Згідно з таким договором, особа, яка приймає доручення, зобов'язується виконувати певні завдання. Водночас роботодавець не зобов'язаний дотримуватися положень, що стосуються оплачуваної щорічної відпустки, виплат за період хвороби або тих, що регулюють розірвання договору. Проте підприємець зобов'язаний сплачувати внески на соціальне страхування.

Важливо, що в договорі доручення встановлюється мінімальна погодинна ставка, за яку працівник може працювати.

Договір про виконання конкретного завдання (Umowa na czas wykonania określonej pracy) передбачає виконання визначеної роботи, наприклад, створення таблиці чи веб-сайту, за узгоджену винагороду.

Особа, що виконує це завдання, не має соціального чи медичного страхування і не користується гарантією мінімальної заробітної плати. Це, по суті, разовий договір на виконання певного обсягу праці.

На що обов'язково звертати увагу

У Польщі роботодавець зобов’язаний укласти договір з працівником до того, як той візьметься за виконання своїх прямих обов'язків.

Важливо, щоб договір був укладений у письмовій формі та зрозумілою вам мовою. В ньому мають бути:

ваші дані

дані вашого роботодавця

якщо ви працевлаштовуєтесь через агентство з працевлаштування - дані агентства та компанії, в якій ви будете працювати

дата укладення

зазначений вид договору

зазначена тривалість договору (із вказівкою дати закінчення, якщо це не безстроковий договір)

умови праці (вид роботи, місце її виконання, розмір винагороди з її складовими, тривалість робочого часу, дата початку роботи тощо)

Експерти з порталу Mapuj Pomoc наголошують: незалежно від типу договору (крім договору про виконання конкретного завдання), роботодавець зобов'язаний зареєструвати вас для отримання медичного та соціального страхування.

Насамкінець, роботодавець зобов'язаний повідомити повітове управління праці про працевлаштування громадянина України впродовж 14 днів із моменту початку роботи.