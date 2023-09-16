На рынке труда более 100 000 вакансий. На какой работе платят больше всего

Где работы больше всего

Количество предложений о работе ежемесячно растет в следующих областях:

Харьковская - 3 732

Одесская - 6 927

Львовская - 9 705

Днепровская - 9 831

Киевская - 33 283

В ближайшем будущем к этой пятерке могут добавиться Хмельницкая (+12%, 2 555 вакансий), Ровенская (+16%, 2 163), Житомирская (+27%, 2 054) и Черниговская области (+29%, 1 237).

Какие вакансии на пике популярности

Неудивительно, что осенью больше всего ищут учителей, поэтому в этой категории произошел прирост вакансий на 37%.

Также увеличилось количество предложений работы в категориях "Культура, музыка, шоу-бизнес", "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм", "Сфера обслуживания" и "Управление персоналом, HR".

Наименьший спрос наблюдается в розничной торговле, логистике, архитектуре и строительстве.

Интересное наблюдение: возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%), студентов (+18%), ветеранов (+26%) и пенсионеров (+27%). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта.

Как изменились заработные платы

Наибольший рост зарплат в категориях:

с 32 500 до 35 000 гривен - "Топменеджмент, руководство высшего звена"

с 33 000 до 34 000 гривен - "Недвижимость"

с 22 500 до 23 500 гривен - "Транспорт, автобизнес"

с 16 500 до 17 000 гривен - "СМИ, издательство, полиграфия"

с 16 000 до 17 000 гривен - "Юриспруденция"

Больше всего выросла зарплата по (не руководящим, не ИТ) должностям:

с 53 000 до 55 000 гривен - медиабаер

с 36 250 до 41 250 гривен - эндодонтист

с 32 500 до 35 000 гривен - рихтовщик

с 32 500 до 34 000 гривен - координатор по сбыту

Какие в Украине перспективы

В настоящее время на рынке труда наблюдается спад конкуренции, отражающийся на дефиците кадров. Потому работодатели добавляют больше вакансий для людей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров.

Таким образом, искатели могут самостоятельно диктовать "правила игры", а рекрутерам придется очень постараться, чтобы найти идеального сотрудника.

Однако нельзя забывать, что самым главным фактором влияния на рынок труда является полномасштабная война и то, как она будет разворачиваться.